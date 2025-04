Una fortuna: cuánto cuesta la campera que usó Fernando Gago en el Superclásico

Al igual que suele ocurrir en la mayoría de los partidos que le toca dirigir, Fernando Gago es un entrenador al que le gusta estar a la moda. Trajes de diseñador, o prendas caras, suelen ser las elecciones del actual DT de Boca y el Superclásico no fue la excepción .

Aunque el Xeneize no desplegó un juego vistoso en el campo de juego del estadio Monumental , donde perdió por 2 a 1 de forma contundente frente a River , lo que sí fue vistosa fue la campera que utilizó Gago .

Gpk2AARX0AAPv0D.jpg

Esta campera tipo cardigan, acolchada en el frente, tiene un valor de 1355 euros según la web oficial de la marca italiana. De esta forma, en X (ex Twitter) se intensificaron las críticas hacia el entrenador que no pudo dar la talla en un nuevo partido bisagra para Boca.

¿Qué dijo Fernando Gago luego de la derrota contra River en el Superclásico?

El director técnico de Boca, Fernando Gago, afirmó que “se va con bronca” por el resultado negativo ante River por 2-1 en el partido de este domingo por la decimoquinta fecha del Torneo Apertura de la Liga Profesional de Fútbol.

En la conferencia de prensa posterior a la derrota en el Monumental, el entrenador xeneize analizó el desarrollo del encuentro y los detalles que derivaron en la caída en el primer Superclásico del año.

“Obviamente que me voy con bronca por el resultado, independientemente del desempeño en el primer tiempo o en el segundo. En el complemento tuvimos chances y también cometimos errores”, sentenció “Pintita”.

Más adelante, fue consultado por el rol del volante ofensivo chileno Carlos Palacios y la falta de un socio con el cual poder combinar en zona de ataque para generar peligro y tratar de dañar la defensa del elenco de Núñez.

“En la primera parte no podíamos encontrar la circulación de la pelota, a partir de eso Carlos recibía en una zona baja y no podía girar. En la segunda mitad ocupamos mejor los espacios y teníamos más lugar para poder atacar”, destacó el ex centrocampista.

A su vez, el DT de 39 años reveló que “tres amarillas en tan poco tiempo le parecieron muy exagerado” ya que condicionaron el partido. En los primeros 25 minutos de duelo, el combinado de La Ribera sufrió las amonestaciones de Tomás Belmonte, Ayrton Costa y Marcos Rojo, los tres siendo pilares en el esquema defensivo de Boca.

Por último, “Pintita” fue consultado sobre el planteamiento táctico al principio de la partida -optó por jugar con tres defensores centrales y dos carrileros- y se le cuestionó el hecho de no modificar el mismo por uno más ofensivo con el resultado adverso en el marcador.

“Preferí no cambiar el esquema porque jugar con tres defensores te permite tener más control del partido”, aseguró. Y añadió: “Creí que era un partido para jugar a espaldas de los centrales y encontrar la profundidad”.

“El análisis del partido lo voy a hacer después y ver las cosas que se hicieron bien o mal. Tuvimos situaciones claras para empatar el partido, lamentablemente no se dio”, concluyó el entrenador azul y oro.