Cuáles son los cuatro jugadores que se van de Deportivo Rincón

ON - Futbol Cipolletti vs Rincon (14).jpg Duilio Botella es el entrenador de Deportivo Rincón. Omar Novoa

Los cuatro que emigran de Rincón

La ventana invernal produce también salidas del plantel y en este caso Rincón culminó el vínculo con cuatro jugadores. “También nos hemos puesto de acuerdo y se dieron de baja cuatro jugadores con la idea de que lleguen cuatro, por ahora tenemos dos”, sostuvo.

“Se fueron Leonel López, Martín Aruga Torales, (Matías) El Chimi Navarro y Tiago Luna”, informó el DT. Tres de ellos habían llegado a principios de año, mientras que Aruga fue refuerzo a mitad de semestre de la temporada pasada. Los cuatro, en algún momento de este año, fueron titulares.

DEPORTIVO RINCON navarro miguel.jpg Navarro (7) festeja con Facundo Miguel (8) un gol en el inicio del campeonato.

La llegada de Sánchez, el arquero con amplio recorrido en el ascenso, a muchos les sorprendió. Botella no esquivó la explicación de su arribo. “Los otros dos chicos que están, tanto Ezequiel Lara como Brian, son buenos arqueros, pero no han tenido experiencia en el Federal A. Sobre todo Exequiel, es un chico jovencito que yo creo que tiene mucho futuro, pero a nuestro modo de ver necesitábamos reforzar en esa posición y por eso pedimos un arquero”, mencionó.

Con estos movimientos, el entrenador tendrá un plantel con un número similar para lo que resta de la temporada. “No sé si es largo el plantel, pero tenemos un plantel apto para lo que resta de la competencia y ya te digo, a la espera de completar los dos cupos que están faltando”, aseguró.

En muchas ocasiones, las renovaciones totales suelen afectar a los rendimientos, pero este no es el caso. “Creo que suele suceder, de 26 jugadores, hay 17 que vienen del año pasado y vinieron nueve refuerzos a principio de año, o sea que no sé si es por tanto cambio de plantel. La realidad es que la base titular es la misma del año pasado”, explicó.

“Criado, Páez, Chacón, Esteves, Di Bello, Portiño y Miguel son todos chicos que ya jugaron, también es cierto que el año pasado no se pudo lograr la clasificación entre los cinco y hoy tenés esa misma base con nueve incorporaciones de las cuales cuatro ya se dieron de baja ahora", agregó.

En este contexto de renovación, no hubo llamadas para llevarse jugadores del León. “Que nosotros sepamos, no llamaron a nadie. Creo que Chacón tuvo algún llamado, el único. Después no, por lo menos que nosotros nos hayamos enterado, no han tenido ningún llamado", concluyó.