De qué frase se agarra Boca para seguir soñando con pasar a los octavos de final del Mundial de Clubes

Luego de las especulaciones y tras ser consultado por la prensa en conferencia de prensa, el entrenador del club alemán y ex jugador Vicent Kompany negó que haya un acuerdo y lanzó una frase que tranquilizó al elenco de la Rib era. “Somos Bayern Munich y es imposible no ir a buscar un triunfo” , dijo el entrenador.

En su relato también afirmó que "habrá que ver qué es lo que más conviene” sobre posibles modificaciones para el duelo ante Benfica. Por otra parte se refirió a la postura que buscará adoptar con sus dirigidos: “No sabría cómo planificar un partido si no quiero salir a ganar” .

“Sería imposible en este nivel, porque siempre tenés la presión de la camiseta”, sentenció sobre las teorías de un posible acuerdo.

El mensaje que les dejó la Bestia Merentiel tras perder contra el Bayern Múnich

Miguel Merentiel fue la figura de Boca ante el Bayern Múnich con su actuación y el gol que empató transitoriamente el resultado que luego sería 2-1 a favor de los alemanes. A pesar de que el xeneize debe sacar cuentas para ver qué posibilidades tiene de clasificar a la próxima fase, el delantero uruguayo se mostró confiado tras el duelo en el Hard Rock Stadium.

"Orgulloso del equipo, de la entrega, del sacrificio. Nos vamos con las manos vacías. A pensar en lo que viene", sentenció Merentiel en el campo de juego durante una entrevista con DAZN tras el duelo. Por otra parte, el delantero capitán del equipo se refirió a su tanto: . "Me enfoqué en que tenía que hacer ese movimiento, en el partido. Me quedó una y la pude mandar a guardar. No alcanzó para lo que venimos a buscar pero vamos a seguir".

En medio de la entrevista, Merentiel le envió un mensaje a los hinchas de cara al duelo ante Auckland City del próximo martes: "Que crea, que vamos a ir hasta el final. Queda un partido más y vamos a dar lo mejor para quedarnos con la victoria". El xeneize tiene chances de pasar a la siguiente fase pero depende también del duelo entre Bayern y Benfica.