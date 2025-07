El desesperado pedido del presidente de Lanús contra el árbitro del partido vs Rosario Central

"Para empezar, si lo tocó, no lo tocó. Tenemos VAR, hay que revisarlo. Escuchen las declaraciones del delantero de Central, el jugador mismo lo dijo..." comenzó diciendo con enfado el presidente.

image

Sobre la expulsión del exjugador de Boca, agregó: "Yo a Izquierdoz lo conozco bien, estoy seguro de que jamás diría un insulto, ni nada por el estilo. Hay que pararlo y nada más. Si lo premiamos, estamos complicados" soltó con calentura contra el árbitro.

Las declaraciones de Nicolás Russo, el presidente de Lanús

Cuando el presidente de Lanús, Nicolás Russo, hace referencia a la declaración del jugador de Rosario Central, es porque el mismo Gaspar Duarte admitió que fue al choque con Nahuel Losada para generar el penal que terminó en la victoria Canalla.

Lanús no arrancó bien el Torneo Clausura con respecto a los árbitros. En la primera fecha, Lautaro Acosta explotó contra Hernán Mastrángelo luego de una polémica, acusándolo de "árbitro del poder". Por esos dichos, el capitán Granate fue sancionado y no pudo estar ante Rosario Central.

image

Más allá de las intenciones del presidente de Lanús, lo cierto es que el audio del VAR respaldaría la decisión de Andrés Merlos con respecto a la expulsión. Según las escuchas, Carlos Izquierdoz lo acusó de "ladrón" lo que claramente puede ser tomado como agresión verbal, lo cuál se sanciona con una expulsión.

"Él provoca el contacto. No seas ladrón. Otra vez no, dejate de joder", fueron las palabras que derivaron en la sanción del árbitro. Ahora, será el ex Boca quien espere una sanción por parte del Tribunal de Disciplina.

Con dos derrotas por la mínima en las primeras dos fechas, Lanús arrancó con el pie izquierdo el Clausura. Su próximo comprimiso será este viernes, cuándo por la tercera fecha del torneo visite en Junín a Sarmiento, que viene de dos empates en el arranque del campeonato. Mientras que por la cuarta fecha volverá a jugar en La Fortaleza cuándo reciba a Talleres de Córdoba.