Cuál es el ex delantero de River que fue vendido y le dejará una suma millonaria

image

Además, Panichelli estuvo cerca de logar un ascenso histórico con el Mirandés, aunque finalmente quedó eliminado del reducido tras perder la final ante el Real Oviedo, comandado por el histórico Santi Cazorla, que volverá a La Liga tras más de dos décadas y también cuenta con un ex juvenil de River, Santiago Colombatto.

De esta manera, el delantero podría ser compañero de Valentín Barco, el ex Boca y miembro de la Selección Argentina que también fue comprado por el conjunto francés a cambio de 10 millones de euros que irán al Brighton.

El pasado en Boca de Joaquín Panichelli

El delantero argentino Joaquín Panichelli fue una de las figuras de River en la Reserva, pero antes de su tiempo en el Millonario, estuvo cerca de vestirse con el escudo de Boca Juniors.

image

“A principios de enero empecé a entrenar con el grupo en Boca. Estuve un mes y medio. A mediados de febrero, faltando tres días para el cierre del libro de pases, me llamaron para avisarme que todavía no había llegado el pase de Córdoba por lo que no me podían habilitar y el libro de pases cerraba el viernes. Esto fue un miércoles. Lo llamé a Piero Foglia, que fue quien me llevó, y le conté lo que me estaban pidiendo. No sé, finalmente no se pusieron de acuerdo, pero Foglia me dijo que no me hiciera problema, que al otro día tenía una prueba en River”, explicó el delantero.

Panichelli con el tiempo se convirtió en una de las figuras de la reserva de River. En su momento tuvo el visto bueno de Marcelo Gallardo para subir a Primera. Pero la llegada de Martín Demichelis tiró abajo esa posibilidad. Ante la falta de oportunidades decidió emigrar al fútbol español donde primero jugó en el Alavés y luego brilló en Segunda División con la camiseta del Mirandés.