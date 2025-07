La opinión de un periodista sobre River que deja muy mal parado a una de sus estrellas

En Twitter, el usuario @mentalmess34 ironizó: “A Enzo Pérez hay que mandarlo a un centro del PAMI”. Pero no fue el único. @feli_varelaa aportó un análisis más detallado: “No puede jugar más. En todos los partidos juega mal, muy mal. No quita que no se esfuerce ni que deje todo, pero no le da, no puede, no llega”, y cerró con un pedido directo a la dirigencia: “Este no puede ser el 5 de River, por favor, para terminar de encaminar al equipo traigan un cinco”.

River 1 Enzo Pérez criticado por el mundo River

Qué tiene que hacer Marcelo Gallardo con River

La situación es compleja. River ha renovado su plantilla con nombres como Kevin Castaño, único volante central natural del plantel hoy por hoy, ya que Matías Kranevitter y Rodrigo Aliendro fueron relegados por el cuerpo técnico. A esto se suma la llegada de refuerzos ofensivos que imprimen un ritmo más vertiginoso al juego, como Colidio, Driussi, Lencina y Maxi Salas, lo que obliga a una mitad de cancha más dinámica y con capacidad de recuperación.

El dilema que se le plantea a Gallardo es el siguiente: seguir apostando a la experiencia y liderazgo de Enzo Pérez o dar paso a una transición definitiva en una zona clave del campo. El mendocino ha sido una figura emblemática en la era Gallardo, con actuaciones memorables que quedarán en la historia del club. Pero el fútbol, como siempre, no perdona el paso del tiempo.