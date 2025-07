El escándalo que protagonizó el hijo de Marcelo Gallardo en el fútbol de Ecuador

Nahuel Gallardo , ex futbolista de River e hijo del director técnico del Millonario, Marcelo Gallardo , es protagonista de un escándalo por estas horas en el fútbol de Ecuador.

Uno de los hijos del Muñeco fue acusado por Eddie Guevara tras el choque que disputaron Deportivo Cuenca y Delfín. "Nahuel Gallardo me dijo insultos racistas. Me llamó negro y mono, no estamos para eso", expresó el ecuatoriano.