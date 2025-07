Cuál es el mediocampista colombiano que quiere Marcelo Gallardo para River

Marcelo Gallardo y River no se retiraron del mercado de pases y evalúan cerrar nuevas contrataciones para avanzar con un recambio de jugadores en el plantel que buscará mejorar su imagen futbolística para volver a ser protagonista en el plano local y también continuar en la Copa Libertadores.

El entrenador tendría en carpeta a un joven futbolista para reforzar la mitad de la cancha donde ya no tendrá en cuenta a Rodrigo Aliendro, quien fue buscado por Racing pero no prosperó por la hostil relación entre las dirigencias tras el escándalo Maxi Salas, y al parecer tampoco a Matías Kranevitter quien no fue convocado para el debut del millonario en el certamen.