El polémico arbitraje de Piero Maza en Boca-Vasco Da Gama

El árbitro chileno, tomó una insólita decisión en el duelo de Copa Sudamericana en La Bombonera.

Boca cayó 1-0 ante Vasco Da Gama en La Bombonera, por la ida de la semifinal de la Copa Sudamericana , y el árbitro chileno Piero Maza quedó en el ojo de la polémica: tuvo un flojo partido, con una insólita expulsión en el segundo tiempo.

Las polémicas empezaron en los primeros minutos del partido, con un fino offside que dejaba a un jugador del Vasco Da Gama mano a mano y que el asistente cobró rápidamente. Luego, hubo un pisotón de Milton Delgado , que el juez sancionó con amarilla y el banco visitante pidió que sea expulsión para el volante juvenil.

En el inicio de la segunda parte, hubo una patada muy alta del argentino Santiago Sosa a Enner Valencia, que el chileno también resolvió con amarilla, a pesar de la protesta de todos los jugadores Xeneizes.

EL PRIMER AMONESTADO DEL PARTIDO: Milton Delgado vio la amarilla ante Vasco por este pisotón. ¿Era para más? Las SEMIS de la CONMEBOL #Sudamericana , por ESPN en el Plan Premium de #DisneyPlus pic.twitter.com/fQ4amdHjcz

¡TODO BOCA PIDIÓ ROJA! AMONESTADO SANTIAGO SOSA POR ESTA PATADA A VALENCIA. ¿QUÉ TE PARECE?



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La polémica expulsión a un futbolista de Vasco Da Gama

A los 63 minutos de partido, el colombiano Andrés Gómez se ganó una amarilla por no dejar sacar rápido a Ascacibar en un tiro libre. En la protesta contra el árbitro chileno, el jugador de Vasco Da Gama puso sus manos sobre el pecho del juez, que inmediatamente sacó la segunda amarilla.

El encuentro estuvo parado varios minutos, ya que el extremo colombiano se negaba a salir sin que el juez revisara la acción en el VAR, aunque finalmente no revirtió su exagerada decisión.

¡INSÓLITO LO DE CARLOS ANDRÉS GÓMEZ!



El jugador de Vasco da Gama empujó tres veces a Piero Maza y terminó viendo la tarjeta roja. pic.twitter.com/qs6hslZEKQ — Pablo Giralt (@giraltpablo) October 14, 2026

Esta expulsión terminó cambiando el trámite del partido, ya que por estar con diez jugadores, el visitante se metió atrás y Arruabarrena puso varios delanteros para empujar durante toda la segunda mitad. Tuvo varias chances claras pero no llegó al empate.

Así fue el trámite del partido entre Boca y Vasco Da Gama

La primera del local llegó a los 17 minutos del primer tiempo, cuando una falla de Sosa le dejó la pelota por izquierda a Delgado, que metió atrás para Ascacibar, que definió de zurda desde la medialuna, pero rebotó en un defensor del Vasco.

A los 24 de la primera mitad, el conjunto brasilero encontró el 1-0: tras un flojo despeje de Di Lollo, que intentó evitar el córner, la pelota le quedó al lateral visitante, que tiró un centro para un gran cabezazo de Adson, que la clavó en el ángulo izquierdo.

¡VASCO GOLPEÓ EN LA BOMBONERA! ADSON GANÓ DE CABEZA Y MARCÓ EL PRIMER GOL DEL CONJUNTO BRASILEÑO ANTE BOCA.



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A los nueve minutos de la segunda parte, cuando Boca empuja sin mucho fútbol, Vasco Da Gama tuvo el 2-0 en los pies de su lateral derecho, Paulo Enrique, que definió muy abierto. En la siguiente jugada, Blanco tiró un centro que pegó en el segundo palo del arquero visitante.

EL CENTRO DE BLANCO que le salió al arco y pegó en EL PALO.pic.twitter.com/aQbxon1mQQ — Boca Juniors - La12Tuittera (@la12tuittera) October 14, 2026

A los 26 minutos de esta segunda mitad, Boca volvió a tener el empate: Flores tuvo una guapeada por derecha, y tras tirar el centro atrás, Ascacibar reventó el travesaño.

ASCACIBAR REVENTÓ EL TRAVESAÑO



El mediocampista de Boca sacó un gran remate pero el travesaño le negó el empate ante Vasco.



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Dos minutos después, nuevamente el Xeneize desperdició una chance clarísima, luego de un gran centro por abajo de Blanco, que ni Merentiel, ni Valencia ni Flores llegaron a empujar en la línea.

¡MILAGRO EN EL ÁREA DE VASCO! BLANCO ARMÓ UN JUGADÓN, TIRÓ EL CENTRO Y MERENTIEL, VALENCIA Y FLORES PUDIERON EMPUJARLA.



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En minutos de descuento, Merentiel tuvo una de las chances más claras del partido, tras un centro atrás que le quedó en el punto del penal, pero su definición pegó en uno de los centrales brasileros, que evitó el empate.