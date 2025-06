"El sorteo no nos benefició": la queja de Marcelo Gallardo antes del debut de River

El técnico del Millonario no quedó conforme con la sede donde su equipo debe enfrentar el primer partido ante Urawa Red Diamonds.

En un principio, Gallardo opinó sobre lo poco favorable que fue para los hinchas de River tener que jugar en Seattle debido a la gran distancia: “ Claramente el sorteo no nos benefició en ese aspecto, iba a ser mucho el esfuerzo económico para aquellos hinchas que pudieran acercarse hasta acá”. “ Estamos ansiosos de jugar y demostrar el deseo de iniciar con un buen partido el certamen. Los vi muy enfocados a los jugadores”, expresó.

"Es la primera vez en la que te vas a poder medir con equipos de otros continentes. Es una prueba para todos. Los favoritos muchas veces son los más poderosos, los que tienen un poderío económico. Nosotros exportamos buenos futbolistas", declaró.

En cuanto a Mastantuono, el entrenador fue claro en su postura: “Quiero ser medido, meternos en lo futbolístico. Nos va a movilizar lo deportivo ahora. Hay que apostar a que Franco pueda estar lo más enfocado en esta competencia, después veremos cómo continuamos”.

En relación a su titularidad en el equipo, Gallardo fue tajante: “Lo voy a gestionar como hasta ahora. Concretamente. Quiere jugar, los compañeros lo están acompañando, él está bien y contenido. Si Mastantuono está bien jugará, si no, no jugará. No es tan complicado".

A su vez, el técnico recordó la eliminación ante Platense en los cuartos de final del Torneo Apertura de la Liga Profesional: "El partido con Platense en sí nos marcó un parate, que por ahí no esperábamos. Ahí parece que todo se diluye, pero la competencia sigue".

River debutará este martes a las 16 (hora argentina) ante Urawa Reds de Japón con la intención de llevarse sus primeros tres puntos en el Mundial de Clubes. El equipo dirigido por Marcelo Gallardo viene de tener su última presentación el pasado martes 27 de mayo cuando empató 1-1 con Universitario de Perú en el marco de la sexta fecha del Grupo B de la Copa Libertadores.

El “Millonario” arribó el jueves a Estados Unidos y el viernes ya inició los entrenamientos en el predio deportivo del Seattle Sounders de la Major League Soccer. La lista de buena fe de River para este Mundial de Clubes está compuesta por 39 futbolistas, incluido Franco Mastantuono entre ellos.

Estas son las probables formaciones de River y Urawa Red Diamonds y otros detalles del encuentro

Mundial de Clubes de la FIFA - Grupo E - Primera fecha

River Plate - Urawa Red Diamonds (Japón)

Estadio: Lumen Field, Seattle, Estados Unidos.

Lumen Field, Seattle, Estados Unidos. Árbitro: Félix Zwayer (Alemania)

Félix Zwayer (Alemania) VAR: A confirmar.

A confirmar. Horario: 16

16 TV: Telefe/DirecTV Sports.

River Plate: Franco Armani; Gonzalo Montiel, Lucas Martínez Quarta, Paulo Díaz, Marcos Acuña; Ignacio Fernández, Enzo Pérez, Kevin Castaño; Franco Mastantuono, Sebastián Driussi, Facundo Colidio. DT: Marcelo Gallardo.

Urawa Red Diamonds (Japón): Shusaku Nishikawa; Hirokazu Ishihara, Danilo, Marius Hoibraten, Takuya Ogiwara; Kaito Yasui, Samuel Gustafson, Takuro Kaneko, Matheus Savio, Ryoma Watanabe; Yusuke Matsuo. DT: Maciej Skorza.