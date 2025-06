El llamado fue de River: así ocurrió la conversación entre Cristiano Ronaldo y Marcelo Gallardo

La respuesta de Ronaldo fue amable, agradeciendo el ofrecimiento, aunque sin dar un “sí”. Aun así, reconoció públicamente el interés y, si bien dejó entrever que no descarta una experiencia en el fútbol argentino, el ex Real Madrid continuaría en Arabia Saudita .

Lo más llamativo es que esta movida no fue improvisada. En mayo comenzaron los primeros contactos, y el propio Gallardo ya había dejado una pista semanas atrás. Luego del empate ante Universitario, cuando fue consultado en tono informal si le gustaría tener a Cristiano en River, respondió con una sonrisa y esquivó dar nombres, una reacción que ahora cobra un nuevo sentido.

marcelo-gallardo-y-cristiano-ronaldo-se-enfrentaron-en-un-partido-amistoso-donde-tambien-participo-messi-foto-afp-2BWM5TMU4VHPDLEGPHKAQVIYDY.avif

La base de este intento audaz parece haber sido el vínculo que ambos construyeron en Arabia Saudita en enero de 2023. Gallardo dirigió un combinado ante el PSG, y allí tuvo bajo su mando a Ronaldo, quien incluso fue capitán del equipo. Durante ese breve encuentro, compartieron entrenamientos, conversaciones personales y un cálido abrazo que quedó en la memoria de ambos. Un año más tarde, Gallardo apeló a esa conexión para intentar lo que parece ser un sueño inalcanzable.

¿Qué fue lo que dijo Cristiano Ronaldo?

El astro portugués, Cristiano Ronaldo, sorprendió en la conferencia de prensa previa a la final de la Nations League en la que Portugal enfrentará a España, donde declaró que fue contactado desde Argentina para jugar el próximo Mundial de Clubes.

Si bien evitó nombrar al club, las opciones se reducen a Boca o River, los únicos equipos del país que participarán del certamen y estarán en Estados Unidos para la primera edición del mismo.

"Recibí invitaciones para jugar el Mundial de Clubes desde Argentina", lanzó el capitán de Portugal, ante la sorpresa de los presentes. Aunque aclaró que no participará del torneo, dejó abierta una puerta para el futuro: "Nunca se sabe. Tengo 40 años, pero no puedo decir que de esta agua no beberé". Además, expresó un afecto especial por el país: “Tengo mucho cariño por Argentina. Mi mujer es argentina. ¿Cómo no se puede tener cariño por ese país?”.

Embed - https://publish.twitter.com/oembed?url=https://x.com/diarioas/status/1931312078108676476&partner=&hide_thread=false El ‘TROLEO’ de CRISTIANO a un PERIODISTA ARGENTINO que le PREGUNTÓ por MESSI: RISAS en la SALA pic.twitter.com/Pe2WUDibGq — Diario AS (@diarioas) June 7, 2025

El “Bicho” explicó que las propuestas desde Sudamérica fueron parte de una ola de contactos que recibió en las últimas semanas. “ Hubo cosas que tenían sentido y otras que no. No se puede ir a todas las competiciones. Está prácticamente decidido de mi parte que no iré al Mundial de Clubes, pero he recibido muchas invitaciones”, señaló, dejando en claro que su futuro inmediato seguirá ligado a Al Nassr, aunque su contrato está cerca del final.

En tono distendido, Cristiano también fue consultado por la posibilidad de jugar junto a Lionel Messi: “Bueno, boludo… nunca se sabe ”, bromeó entre risas, provocando carcajadas en la sala y agregó: “ Tengo cariño por Messi. Fuimos rivales durante muchos años, pero siempre me trató con respeto. ¿Jugar juntos? Lo veo difícil, pero no imposible ”.

Finalmente, el portugués habló sobre su retiro, aunque sin precisiones: “No tengo muchos años más para jugar, pero tampoco voy a poner una fecha. Mi carrera habla por sí sola. Por ahora disfruto del presente. Tal vez mañana me levanto y digo ‘no juego más’. Que corra el aire”.