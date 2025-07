Juanfer Quintero habló del pacto con Racing para no ir a River, pero insiste con el Millonario

Durante una entrevista en el programa Desnúdate con Eva, Quintero se refirió por primera vez con claridad al acuerdo de palabra que lo había alejado del Millonario a fines de 2024, cuando dejó Racing Club para sumarse a América de Cali. En ese momento, Racing no estaba dispuesto a que su figura terminara en manos de un competidor directo, y según el propio jugador, hubo un entendimiento con el presidente académico. “Fue un pacto pero en ese momento, en diciembre cuando salgo de Racing le dije al presidente Diego Milito, con el que tengo muy buena relación, que se quedara tranquilo que no me iba a ir a River en ese momento”, reveló el colombiano de 32 años. Y aclaró con firmeza: “Ya pasaron seis meses”.

Así, queda claro que ese compromiso tácito ya no rige y que el camino hacia Núñez vuelve a estar abierto. De hecho, Juanfer ya manifestó su intención de regresar y, según trascendió, se lo comunicó directamente a Marcelo Gallardo. Pero como en toda novela de mercado, los deseos no bastan. Existen varios puntos que deben resolverse antes de que el enganche vuelva a ponerse la banda roja.

Por un lado, su situación contractual con América de Cali está lejos de ser simple. El futbolista firmó un vínculo largo con el club colombiano, que se extiende hasta diciembre de 2027. Sin embargo, la relación se encuentra tirante por una importante deuda salarial. “Tuve una situación particular en América, el club no me pudo pagar por seis meses, solo algo muy básico, no lo que esperaba”, explicó Quintero. Y, aunque sin dar cifras exactas, fue contundente: “Mucho dinero”.

Frente a este escenario, existen dos caminos posibles: una rescisión de común acuerdo o que el jugador quede libre por incumplimiento contractual, algo que debería ser avalado por la FIFA. Cualquiera sea la vía, requiere tiempo, gestiones y abogados de por medio.

Juanfer 2.jpg Juanfer Quintero

¿Puede Juanfer Quintero ir a River?

Por otra parte, River enfrenta un desafío reglamentario: el cupo de extranjeros está completo. Con la reciente salida de Adam Bareiro, el lugar que quedó libre sería ocupado por Lucas Cepeda, el juvenil chileno que llega como refuerzo. Para que Quintero tenga un lugar en el plantel, debería liberarse otro cupo. Hoy, los apuntados a salir son algunos de sus compatriotas: Miguel Borja, Gonzalo Tapia o el paraguayo Rojas.

A nivel deportivo, la puerta está entreabierta. Gallardo siempre elogió al colombiano y no es un secreto que le tiene una especial consideración. Sin embargo, fuentes cercanas al club advierten que el DT tiene otras prioridades en este mercado, más ligadas al recambio defensivo y al refuerzo del mediocampo mixto. La llegada de Juanfer sería, entonces, un lujo que dependerá de múltiples factores.