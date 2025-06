Juanfer Quintero blanqueó cuándo volverá a River

"Mi futuro seguramente va a ser director deportivo en River. Lo digo así porque así lo siento y así va a pasar", confesó el habilidoso jugador zurdo que supo jugar en la Selección colombiana. Por otra parte, se refirió a lo sucedido con el América: "Desde el club me mandaron un mensaje diciéndome que por la situación ya no podían contar más conmigo. Por obvias razones no puedo estar escuchando a nadie hasta que no solucione la situación. Tengo ofertas, pero mi prioridad y mi derecho es América de Cali".