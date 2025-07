Una por una, las cláusulas de rescisión más altas de la historia del fútbol argentino

El acuerdo, que une al joven futbolista con River hasta diciembre de 2028, fue comunicado oficialmente este viernes y marca un nuevo récord absoluto, superando largamente el tope anterior de 45 millones que tenía Franco Mastantuono, otra joya de las Inferiores que ya emigró al Real Madrid. La apuesta por Dadín no solo es económica, sino también simbólica: es el reflejo de una política clara del club de blindar a sus talentos antes de que lleguen a la elite.

Incluso otros juveniles como Giorgio Costantini, Santino Giletti y Lisandro Bajú firmaron contratos recientemente con cláusulas de 30 millones, lo que evidencia el esfuerzo de River por blindar a sus promesas en medio de un contexto económico desafiante. Sin embargo, Dadín rompió todos los moldes, no solo por la cifra sino por su situación particular: aún no debutó en la Primera y ya figura como el jugador mejor valuado contractualmente en el país.

Clausula 2.jpg Franco Mastantuono se va del fútbol argentino por cláusula

El caso Dadín que rompe el mercado de pases

El presente de River en este sentido es singular. Es uno de los pocos clubes argentinos que informa de manera sistemática los montos de rescisión de sus futbolistas, y también uno de los que más ha trabajado en el fortalecimiento de sus divisiones juveniles. Esa combinación lo ubica hoy a la vanguardia en materia de gestión del talento joven.