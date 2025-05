Julián Álvarez al límite: la polémica jugada por la que vio la roja pero no fue expulsado

Embed - https://publish.twitter.com/oembed?url=https://x.com/SC_ESPN/status/1918648421042311608&partner=&hide_thread=false ¡SE SALVÓ LA ARAÑA! Julián Álvarez habia sido expulsado por esta infracción, pero el árbitro corrigió en instancias del VAR y terminó amonestando al argentino.



Mirá la #LaLiga por #DisneyPlus

Al ver nuevamente lo sucedido en el campo de juego a través de la asistencia tecnológica, Martínez decidió retrotraer su decisión y sacarle la tarjeta amarilla al jugador que pudo continuar cumpliendo su tarea en el encuentro. Esta decisión fue aplaudida por el entrenador Diego Simeone que de momento se había mostrado en contraposición a lo decidido en primera instancia por el árbitro.

Más allá de haber jugado la totalidad de los minutos dispuestos no pudo anotar y el encuentro correspondiente a la fecha 34 de La Liga terminó igualado sin tantos . Luego del encuentro, Simeone analizó el partido: “Partido difícil, ellos en el primer tiempo y nosotros, no tuvimos situaciones de gol, se jugó en un espacio del medio del campo en el que tanto ellos como nosotros, atacábamos y la perdíamos. No hubo precisión en los ataques de ambos lados. Con el calor, con lo que todo lo que genera esa situación, fue un partido muy plano por lo que se veía. En la segunda mitad fuimos de menos a más, y acabamos jugando un partido como nos habría gustado empezarlo”.