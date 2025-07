La amenaza de La 12 contra los jugadores de Boca en medio de su peor momento

Boca atraviesa uno de los momentos más críticos de su historia reciente . La derrota 1-0 ante Huracán por la tercera fecha del Torneo Clausura no solo extendió la mala racha a 11 partidos sin victorias, sino que además igualó la peor marca histórica del club. La situación genera un clima cada vez más tenso en La Ribera, con cuestionamientos que se extienden al plantel, al cuerpo técnico y a la dirigencia.

El presente futbolístico del Xeneize desató una ola de críticas que no se quedó únicamente en las tribunas. Este lunes por la tarde, la barra brava de Boca, liderada por Rafael Di Zeo, se expresó en redes sociales con un mensaje que muchos interpretaron como una advertencia hacia los jugadores. A través de la cuenta oficial de la 12, Di Zeo publicó una frase contundente: “A ver, a ver los jugadores si pueden oír, con la camiseta de Boca es ganar o morir”. El mensaje, extraído de un conocido cántico de la hinchada, refleja el descontento de la barra con el presente del equipo.

La 12 1 El mensaje de La 12 contra los jugadores de Boca

La 12 y Pablo Migliore mostraron su enojo con el momento de Boca

El posteo de la 12, realizado en una historia de Instagram, no fue el único que agitó el clima en Boca. Pablo Migliore, ex arquero del club entre 2006 y 2008, también utilizó sus redes sociales para apuntar directamente contra el presidente Juan Román Riquelme y su círculo más cercano. “Aunque nunca lo vayas a entender, Boca es más grande que vos, que tu hermano y que todos los obsecuentes que te hacen creer lo contrario”, escribió el ex guardameta.