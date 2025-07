La estadística que muestra el pésimo momento de Boca tras perder con Huracán

La noche del domingo en el Tomás Adolfo Ducó no fue una más para el fútbol argentino. Huracán derrotó 1-0 a Boca por la tercera fecha del Torneo Clausura 2025, con un golazo de Matko Miljevic, y no solo celebró su primer triunfo en el campeonato, sino que también rompió una sequía de 31 años sin vencer al Xeneize como local. En paralelo, el equipo de Miguel Ángel Russo alcanzó un triste récord: once partidos sin ganar, la peor racha de su historia.