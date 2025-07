Miguel Ángel Russo y una durísima autocrítica por el empate de Boca

El estadio Diego Armando Maradona fue testigo de un trámite incómodo para el conjunto azul y oro, que sufrió para contener el planteo del Bicho y no logró imponer su juego. Tras el encuentro, el DT no ocultó su disconformidad: “Estábamos errando muchos pases y saliendo de a uno, así no se puede jugar”, lanzó sin rodeos.

Embed " ALGUNOS NIVELES TENEMOS QUE MEJORAR. LO VAMOS A HABLAR BIEN" Miguel Angel Russo respondio a la pregunta de @LuisFregossi sobre el bajo rendimiento de Palacios y Velasco pic.twitter.com/bHOVz2HpW9 — Mundo Boca Radio/TV (@mundobocaradio) July 14, 2025

La autocrítica de Miguel Ángel Russo

El técnico analizó en detalle el flojo primer tiempo de sus dirigidos, aunque valoró la mejora tras el descanso. “El segundo tiempo fue más ordenado. Pensá que el rival no tuvo una sola situación de gol. Hay que seguir creciendo, el fútbol argentino es distinto a todo”, sostuvo. A pesar del bajo rendimiento, Russo destacó el esfuerzo: “Vi mucho temperamento del equipo, eso es bueno. Pero hay muchísimas cosas por mejorar”.

Uno de los puntos que más le preocupó fue el acompañamiento ofensivo a Miguel Merentiel, quien generó las únicas tres situaciones claras de Boca en todo el encuentro. “En el primer tiempo estuvo Braida, siempre tuvo una compañía. Nos costó más el tema de los volantes. La idea no es que Miguel esté solo, sino que esté rodeado de gente que rompa: Braida, Velasco, Palacios, los laterales por fuera”, explicó.

En cuanto al funcionamiento colectivo, el técnico fue claro: “Queríamos recuperar y salir rápido. El segundo tiempo fue más ordenado, pero el rival tuvo más la pelota que nosotros y eso no me gusta”. Y reiteró: “Depende pura y exclusivamente de nosotros buscar el mejor funcionamiento”.

Russo 2 Miguel Ángel Russo

Boca mostró una floja cara ante Argentinos Juniors

También se refirió a la táctica empleada por Argentinos Juniors y las dificultades que eso le generó al Xeneize: “Argentinos te juega sin extremos, te juega mucho por el medio. Según desde dónde vengan no podés dejar el espacio libre. La idea es que los laterales respalden por afuera y rompan. Si no tenés diagonales y gente que rompa, es difícil”.

Por último, habló sobre el estado físico de Leandro Paredes, uno de los refuerzos más esperados por los hinchas. “Es día a día. Ayer entrenó muy bien, hoy le dimos descanso y mañana lo hará con más intensidad. Hay que ver cómo se va sintiendo, mejor que él no lo conoce nadie”, dijo. Y recordó con una sonrisa: “Lo del otro día con Paredes fue impresionante. En 2007 me costó tres partidos por el ruido de la gente. Yo hablaba y los jugadores no me escuchaban”.