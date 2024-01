Pateaba penales por plata en el barrio para darle de comer a su familia y hoy es goleador en el Regional Amateur

Boquín es un hábil pateador de penales, algo que viene practicando desde 2008 cuando era parte de All Boys. “Allá en Buenos Aires los clubes no te dan ninguna ayuda económica, entonces la verdad que se vuelve duro ir a entrenar y todo. Cuando tuve a mi primer nene no tenía ninguna entrada, entonces nos juntábamos con amigos e íbamos los viernes al torneo de penales”, recordó en diálogo con LM Neuquén.