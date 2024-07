La sorprendente verdad sobre Hello Kitty: no es un gato

Sanrio, la empresa detrás de la icónica figura, reveló que el personaje no es un felino, sino una niña con aspecto de gata.

Hello Kitty apareció por primera vez en 1974

Hello Kitty apareció por primera vez en 1974

A pesar de su nombre, sus orejas triangulares y sus bigotes laterales, Hello Kitty no es un gato. Al menos eso asegura Sanrio, la empresa detrás de una de las marcas comerciales más reconocidas en todo el mundo desde hace décadas. Esta revelación sorprendió tanto a sus fanáticos como a quienes simplemente conocían a la "gatita" blanca por su nombre.

hello kitty2.jpg Sorpresa: Hello Kitty no es un gato

"Eso es una corrección que Sanrio hizo para mi guion del programa. Hello Kitty no es un gato. Es un personaje de dibujos animados. Es una niña, es una amiga, pero no es un gato", explicó Christine Reijo Yano, una antropóloga que estudió la "globalización rosa" de Kitty.

Respecto a la negativa de ser un animal, Yano explicó que Kitty nunca fue representada en cuatro patas. "Camina y se sienta como una criatura de dos patas. Sin embargo, tiene un gato como mascota, que se llama Charmmy Kitty", agregó la antropóloga.

Todo el mundo siempre creyó que Hello Kitty era un felino. Su nombre traducido al español significa "Hola gatita". Por ello, se pensó que se trataba de una gata humanizada, con comportamientos de niña. Sin embargo, el anuncio deja en claro todo lo contrario: según sus creadores, Hello Kitty es una niña con aspecto de gata.

La historia de Hello Kitty

Hello Kitty apareció por primera vez en 1974, creada por la diseñadora Yuko Shimizu para la empresa Sanrio. El personaje, con su característico lazo rojo y sin boca, se presentó inicialmente en un pequeño monedero de vinilo que mostraba a la gatita sentada entre una botella de leche y un pez dorado. Este diseño simple y adorable capturó rápidamente los corazones de niños y adultos por igual.

hello kitty3.jpg

El éxito de Hello Kitty no tardó en expandirse, y en poco tiempo, la imagen de la gatita se podía encontrar en una amplia variedad de productos, desde útiles escolares hasta ropa y accesorios. Durante los años 80 y 90, la popularidad de Hello Kitty creció exponencialmente, convirtiéndose en un ícono cultural global.

A lo largo de las décadas, Hello Kitty fue embajadora de la amistad y la felicidad, apareciendo en colaboraciones con marcas de lujo, en programas de televisión y películas, e incluso en aviones y trenes decorados con su imagen. La gatita blanca se convirtió en un símbolo de la "kawaii" (término japonés que significa "lindo" o "adorable") cultura japonesa y en un fenómeno de la cultura pop.

Sanrio continuó innovando y adaptando a Hello Kitty a lo largo de los años, lanzando productos y contenidos que resuenan con nuevas generaciones de fans. Sin embargo, la esencia del personaje permaneció constante: una figura amigable y entrañable que promueve la alegría y la amistad en todo el mundo.