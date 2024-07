¿Javier Milei y Victoria Villarruel rompieron relación? La sorpresiva teoría de Jonatan Viale

El periodista de TN llamó la atención en su programa, en el que citó a una fuente gubernamental para hablar de un potencial "despido" que no se llevó a cabo.

"Está todo roto". Con esa simple frase, el periodista de TN Jonatan Viale abrió la puerta a una sorpresiva teoría respecto a la relación entre Javier Milei y Victoria Villarruel. Es que, según aseguró el conductor, fuentes del oficialismo le aseguraron que "Villarruel ya no es parte del Gobierno" , pero que sigue "por una cuestión institucional".

Durante su intervención televisiva, Viale alertó de la situación y para ello usó de ejemplo la amplia lista de funcionarios que fueron despedidos del Gobierno desde la asunción de Milei. Tras repasar los casos más importantes, señaló que "esta gente voló por uno de estos tres motivos: contradijo a Milei, metió la mano en la lata o armó operaciones políticas. En esta lista también debería figurar Villarruel, pero no la puede echar: la quiere echar, pero no lo va a hacer porque llegó gracias al voto de la gente".

¿A qué se debe la versión de que Villarruel fue "echada" pero sigue por una cuestión de imagen? A que, en las últimas horas, trascendió el dato de que al ingresar al organigrama oficial del Estado en la web institucional del país, la Vicepresidenta no aparece. Y no es un dato menor si tenemos en cuenta que aparecen todos los demás funcionarios de rango importante, incluida la propia Karina Milei, Secretaria General. Villarruel no.

capturajpg.webp El famoso organigrama que sería prueba del quiebre entre Javier Milei y Victoria Villarruel.

A esta versión, que es cierta y que puede verse en la web del Gobierno, le falta una parte: la aclaración de si tiempo atrás la Vice figuraba en ese organigrama o si, efectivamente, fue removida. Hasta tanto no se confirme este dato, entonces la teoría de Viale es como mínimo imprecisa.

Javier Milei y Victoria Villarruel, de tensión en tensión

Lo cierto es que la tensión oficialista con Victoria Villarruel viene de larga data. En pocos meses, pasaron desde aquel capítulo del aumento de los sueldos para senadores hasta reuniones de la Vice que el Presidente no conocía. Y a eso hay que sumarle otros episodios, como el famoso apodo de "Jamoncito" (algo que molestó mucho a Milei) y los artículos de la prensa global que hablaban de una Villarruel "preparada" para tomar el mando.

A este contexto previamente "picado" hay que sumar dos episodios puntuales que subieron notablemente la temperatura. El primero, aquel faltazo de Villarruel al Pacto de Mayo con la excusa de una situación de salud; algo que misteriosamente pareció haber desaparecido al día siguiente, cuando la Vice se presentó resplandeciente en el desfile militar.

En segundo lugar, todo lo que tuvo que ver con el Enzo-Fernández-gate con Francia. Aquellos cantitos de la Selección, que generaron un cruce con Francia en varios ámbitos, escaló también a lo diplomático tras un posteo de Victoria Villarruel en el que apuntó contra el país europeo y los tildó de "colonialistas".

Embed Argentina es un país soberano y libre. Nunca tuvimos colonias ni ciudadanos de segunda. Nunca le impusimos a nadie nuestra forma de vida. Pero tampoco vamos a tolerar que lo hagan con nosotros. Argentina se hizo con el sudor y el coraje de los indios, los europeos, los criollos y… pic.twitter.com/Wkevi8TrVO — Victoria Villarruel (@VickyVillarruel) July 17, 2024

Esa situación generó que Karina Milei tuviera que dar la cara por Villarruel, reuniéndose con el embajador francés; y fue mencionado por el Presidente como un "quilombo diplomático" durante una entrevista con Alejandro Fantino. ¿Qué hizo Villarruel luego de esto? No solo no borró su posteo, sino que lo dejó fijado en la parte superior de su cuenta.

Desde el ala Mileísta del Gobierno aseguran que no hay un esfuerzo de Villarruel por acordar en buenos términos, sino más bien lo contrario. Y de sobra es sabido que la Vice tiene una personalidad fuerte, en la que no admite demasiadas prerrogativas ni siquiera para el propio Presidente.

¿Cómo está la relación?

Si bien desde el Gobierno no se expresaron al respecto y no hubo ninguna novedad sobre un posible apartamiento de Victoria Villarruel, vuelve a plantearse la idea de un potencial quiebre, alimentado por los tweets de los trolls libertarios y la falta de relación entre Presidente y Vice.

De hecho, fuentes oficialistas aseguran que Milei y Villarruel no hablaron tras la visita de Karina Milei a la embajada de Francia, y que recién volverían a encontrarse en un acto el próximo domingo, cuando se acerquen a la Rural.

A esto se suma que en las últimas horas, el senador nacional Francisco Paoltroni salió en defensa de Villarruel, asegurando que "desautorizar a una vicepresidenta, está mal [...], vos estás mandando malos mensajes desde la política hacia toda la ciudadanía".