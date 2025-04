Polémica por la contundente sanción de la ACTC a Leonel Pernía: no puede correr por dos años

El piloto no podrá competir en categorías importantes por dos temporadas después de haber insultado a las autoridades.

“La CAF me chupa bien la verga”, fue la frase, emitida en una entrevista por zoom, que lo condenó al piloto.

El incidente ocurrió luego de un enfrentamiento con Andrés Jakos en la última carrera de Clase 3 en Trelew, donde el ex campeón de Turismo Nacional lanzó improperios contra la Comisión Asesora y Fiscalizadora (CAF) .

En un comunicado contundente, la CAF enumeró las sanciones aplicadas a varios pilotos y equipos, incluyendo al corredor albiceleste. Pernía, de 49 años y oriundo de Tandil, pidió disculpas públicas y privadas por sus declaraciones, pero deberá cumplir con el fallo del organismo.

Como consecuencia, no podrá competir en ningún evento supervisado por la Asociación Corredores Turismo Carretera (quedando fuera del Campeonato 2025) y tendrá que pagar la multa establecida.

Polémica con la CAF

Pernía no podrá competir en cualquier categoría fiscalizada por la ACTC hasta el 26 de abril del 2027, una sanción muy severa que se condice con lo agresivo de sus palabras.

Toda esa secuencia en la cual se pelea con Jakos, lo va a buscar en boxes adelante de las cámaras y después hace declaraciones fuertes contra las autoridades, ya era muy polémica y pasible de sanciones. Lo que vino después con la frase mencionada, le quitó chances de defenderse, más allá de las disculpas.

Leonel Pernía insultando a la CAF

Sin embargo, en el ambiente fierrero está muy cuestionados los criterios de las autoridades. No son pocos los que piensan que el caso particular de Pernía puede haber sido bien resuelto, pero que en otras situaciones de incumplimiento de las reglas no se mide con la misma vara.

Algunos sitios especializados y los propios fanáticos en las redes sociales se expresaron en ese sentido.

También hay una realidad, hace tiempo que no se ve a un piloto insultando a las autoridades de esta manera, entonces no todas las situaciones son comparables.

Pero sí es pertinente decir que hubo problemas graves que no tuvieron sanciones ni consecuencias, como pasó con la definición del campeonato del Turismo Carretera del 2024. Mariano Werner sufrió un sabotaje gravísimo que derivó en su imposibilidad de correr la última final y el título quedó en manos de Julián Santero, sin ninguna sanción para nadie en el medio.

¿A dónde va el dinero?

Las sanciones económicas de la ACTC tienen como destinataria a la Fundación Favaloro. Así ocurrió el año pasado, cuando varios pilotos fueron sancionados por lo ocurrido en la carrera en San Luis, donde no superaron la revisión técnica. Entre ellos, Manu Urcera tuvo que abonar diez millones de pesos.

Qué categorías puede correr Pernía

La ACTC fiscaliza el Turismo Carretera y en Turismo Nacional, donde el sancionado no podrá competir. Sí lo podrá hacer en el TC2000, donde es el campeón vigente, y en el TCR South America, donde ya ha obtenido el título.