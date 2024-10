Le ratificaron la sanción a Urcera y largará último en San Nicolás

La decisión había quedado en suspenso porque Urcera apeló y por eso compitió sin objeciones en la capital entrerriana.

El fallo formal

El Tribunal de Apelaciones resolvió:

1.- Confirmar LA SANCION al piloto de TC José Manuel URCERA, de multa de pesos Diez Millones ($ 10.000-000.-), por infringir el art. 17 020 inc. L) del RDA, la que deberá depositar por cuenta y orden de la ACTC a la Fundación Favaloro, dentro de los Treinta (30) días de notificado, comunicando el cumplimiento de la misma al Dpto. Deportivo.-

2).- También se CONFIRMA que al citado piloto Urcera, se le procederá a la quita de tiempos de clasificación para largar en la última posición en la próxima serie que participe, en competencias de la categoría que compite, es decir en el Torneo Copa de Oro del T.C. año 2024.-

3).- Se IMPONE al Sr. Cristian Palombo, la suspensión por el término de Un año a contar de su notificación para representar como concurrente al Sr. José Manuel Urcera, la que, cumplido el plazo indicado, volverá en forma inmediata a tener plena vigencia.--

Pasos a seguir

Ahora, Urcera deberá abonar 10 millones de pesos en el plazo de 30 días a la Fundación Favaloro y el próximo domingo largará último en la serie de la que participe. Será en San Nicolás, por la fecha 13 del campeonato, la tercera de la Copa de Oro en la que se define el título del TC.

Qué dijo Manu Urcera

En la undécima fecha, luego de la presentación que realizara el piloto Esteban Gini por considerar que los integrantes del podio no habían cumplido con la reglamentación, las autoridades del TC fueron a revisar los autos en cuestión el equipo de Urcera se negó a abrir el multiválvulas para que fuera inspeccionado por la Técnica.

En diálogo con la transmisión oficial, Urcera fue consultado sobre las sanciones y se refirió Moriatis Competición: "de la misma manera que si yo cometo un error adentro de la pista manejando el equipo no es responsable, si se equivocaron en algo la realidad es que entiendo que la sanción debe recaer sobre los que se equivocaron. Yo no estuve en ese momento para tomar ninguna decisión".

Por otra parte, Manu explicó su punto de vista sobre la situación y añadió: "yo no tengo equipo, esto es un servicio que contrato, y yo en ningún momento estuve en la técnica. Si se encuentra que el auto tiene algo mal, la sanción recae sobre el piloto, pero en este caso no se encontró algo mal en mi auto, no se respetó el procedimiento del parque cerrado y eso fue decisión del equipo, no decisión mía".