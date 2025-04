En primera persona: Ángel Correa contó el drama con la comida que pasó en su niñez

Ángel Correa en @losedul:

“De chico no tenía para comer, con mi mama elegíamos una comida al día, era al mediodía, a la noche no cenábamos.

“Ibamos a pedir a la calle, vendíamos rosas y a hablar con los tacheros. Caminábamos kilómetros. Cuando salgo a la cancha me acuerdo de… pic.twitter.com/JLFJW40lBf