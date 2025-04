Chiqui Tapia reveló por qué no condenó el escandaloso video del presidente de San Lorenzo

El escándalo recorre las pantallas de la televisión argentina y le suma una nueva mancha al fútbol argentino. Ante esto, el presidente de la Asociación de Fútbol Argentino Claudio Tapia se expresó al respecto: "Sobre las gestiones de cada club soy muy respetuoso. Cada club tiene su presidente, su comisión directiva, la votan los socios. Yo no voto, yo no elijo presidentes ".

Embed - https://publish.twitter.com/oembed?url=https://x.com/TyCSports/status/1915864043920753057&partner=&hide_thread=false En un mano a mano exclusivo con TyC Sports, Chiqui Tapia se refirió a la cámara oculta que le realizaron a Moretti: "SE TIENE QUE ENCARGAR EL TRIBUNAL. YO NO PUEDO OPINAR PORQUE ME HA PASADO A MÍ. A LO LARGO DE ESTOS AÑOS OCHO AÑOS ME DEBEN HABER METIDO 10 O 12 DENUNCIAS. DEBO… pic.twitter.com/AcY81JoEZi — TyC Sports (@TyCSports) April 25, 2025

"No puedo opinar, porque también me ha pasado a mí.A lo largo de estos ocho años, no sé, me deben haber metido 10 o 12 denuncias. Debo ser el presidente más denunciado en la historia del fútbol argentino", agregó Tpaia.

Este viernes por la tarde-noche se allanaron la sede del Ciclón ubicada en Av La Plata, Capital Federal y también la casa de Moretti con procedimientos que fueron ordenados por el Juzgado Penal Contravencional y de Faltas número 4, a cargo de la Dra Rocío López Di Muro. Según confirmó Olé la búsqueda fue para "secuestrar libros contables, cámaras, registros de ingresos y todo lo que haga corroborar lo que salió en los videos".

San Lorenzo no tiene paz: ahora Ortigoza denunció a Moretti

El exjugador y todavía vocal de la comisión directiva de San Lorenzo, Néstor Ortigoza, denunció al presidente del club, Marcelo Moretti, por el escándalo de los dólares y aseguró que aquella situación “no deja lugar a dudas de que se trató de una coima”.

Ortigoza, que es representado por el abogado Federico Cabull, realizó la denuncia penal contra el máximo mandatario del club de Boedo, a quien acusa de que “engañó a la gente y perjudicó económicamente al club”.

“Se observa con claridad al presidente del club, Marcelo Moretti, recibir un fajo de billetes dólares estadounidenses, que (sin contar) toma para sí y los ingresa en el bolsillo interno de su saco. A la par, ofrece ilegítimas promesas de convocatoria del jugador (hijo de la persona que entrega el dinero), valiéndose para ello de su rol institucional de presidente. Descaradamente, Moretti le miente a esa gente; y días después la colocó en situación de decir ante los medios de comunicación que se trató de una donación al club”, comienza la denuncia de Ortigoza.

Ortigoza 1.jpg

El ex mediocampista también expresa su preocupación por la continuidad de Moretti en el club, ya que podría “manipular cualquier otra prueba (documental o testimonial) que esté a su alcance, lo que amerita considerar la adopción de medidas de coerción urgentes”.

Ortigoza también hace énfasis en que “no deja lugar a dudas de que se trató de una coima para que el presidente del club haga jugar a un aspirante jugador de fútbol en alguno de los planteles ya sea inferiores, reserva o primera división de fútbol, haciendo valer para ello su rol institucional, ejerciendo presión. Era lisa y llanamente, un engaño”.

Además, acusa a Moretti de recibir “un sinuoso pago que se metió en su bolsillo, y no en las arcas del club, incluso sabiendo que no tenía ninguna posibilidad de lograr lo ‘prometido’”.

Por otra parte, el argentino nacionalizado paraguayo reveló que no se sorprendió por esta situación, ya que previamente “habían ocurrido sucesos de naturaleza similar que habían llamado mi atención y comenzaban a cortar mi vínculo con Moretti”.

Asimismo, contó que “al poco tiempo de asumir como directivo del club, y habiendo sido designado para las evaluaciones de jugadores… Moretti se me acercó a hablarme por jugadores que él quería especialmente que integrasen el equipo, resaltaba supuestas condiciones técnicas y/o físicas, que yo no compartía”.

Por último, denunció a Moretti de “obtener dineros a cambio de promesas de imposible cumplimiento, que consistían en hacer jugar en tal o cual división de fútbol a un deportista, en tanto y en cuanto ‘donara’ cuantiosas sumas de dinero en dólares, sin declarar, sin emitir recibos y que nunca habrían ingresado a las arcas del club”.