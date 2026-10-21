Qué se sabe sobre la venta de entradas para la final de la Copa Sudamericana: cómo y cuándo se ponen a la venta

Los hinchas xeneizes preparan viaje al exterior para presenciar una final histórica, con Leandro Paredes como protagonista. Qué se sabe sobre la final que ya tiene día, hora y lugar confirmado.

Boca volvió a meterse en la final de un certamen internacional , algo que no lograba desde 2023 cuando lo hizo en Copa Libertadores (derrotado por Fluminense), después de un periplo complejo donde el equipo no encontraba buenos resultados. Se plantó de visitante en el Maracaná, ganó y ahora se prepara para ese duelo definitorio por la Copa Sudamericana, ya tiene fecha, horario y lugar confirmado.

Ahora todos los hinchas xeneize empiezan a sacar cuentas, ver si coincide con el trabajo y tomar la decisión de armar las valijas para presenciar un momento histórico del club. Todos están a la expectativa por la venta de entradas para el partido en el que el equipo intentará romper una racha de 18 años sin trofeos internacionales.

Hasta el momento, la Conmebol solo adelantó cómo será el protocolo para ir brindando novedades sobre est etema pero aún no confirmó cuándo estarán a la venta las entradas. A su vez, tampoco se dio a conocer cuál es el precio que tendrán los ticket en un estadio de la ciudad de Barranquilla, Colombia.

Según confirmaron, será la entidad la encargada en compartir información sobre la venta de entradas y, además, será su plataforma la encargada de vender las entradas. En torno a esto, hay un sistema de registro para manifestar interés y recibir novedades sobe este tema (necesario brindar nombre, apellido, correo, país de residencia, fecha de nacimiento y el equipo por el que hincharán), aunque no asegura conseguir entrada.

Los cuatro tipos de entradas

CATEGORIA 1: Sector preferencial, detrás de los bancos de suplentes. (Asientos numerados - Zona neutral).

Sector preferencial, detrás de los bancos de suplentes. (Asientos numerados - Zona neutral). CATEGORIA 2: Sector ubicado en el lateral opuesto a la Categoría 1. Ubicaciones sin numerar.

Sector ubicado en el lateral opuesto a la Categoría 1. Ubicaciones sin numerar. CATEGORIA 3: Detrás de los arcos. (Asientos sin numerar - Asignado a las hinchadas del Equipo A y del Equipo B).

Detrás de los arcos. (Asientos sin numerar - Asignado a las hinchadas del Equipo A y del Equipo B). HOSPITALITY: Acceso a ubicación CAT 1, sumado a servicios premium de hospitalidad, que incluyen catering y entretenimiento. Boca jugará la final de la Copa Sudamericana.

Final de la Copa Sudamericana: cuándo, dónde y contra quien definirá Boca el título

Boca venció a Vasco Da Gama y avanzó a la final de la Copa Sudamericana, que se jugará el sábado 21 de noviembre en el Estadio Metropolitano de Barranquilla. El horario todavía no está confirmado por la CONMEBOL, pero se especula con que sería a las 19hs de Argentina.

El rival todavía no está confirmado, pero el Atlético Mineiro, dirigido por el argentino Eduardo Domínguez tiene un pie en la final: en la ida venció a Montevideo City Torque por 3-0. El equipo uruguayo buscará la hazaña mañana de local.

El equipo brasilero avanzó a esta instancia tras derrotar 3-2 en el global a Bragantino en los octavos de final y luego de dar vuelta la serie de cuartos ante el Santos de Neymar: perdió 2-0 la ida y ganó 4-2 la vuelta con un gol agónico, que lo llevó a la tanda de penales, donde pateó mejor y se metió entre los cuatro mejores.

¡BOCA A LA FINAL DE LA CONMEBOL #SUDAMERICANA! pic.twitter.com/5KkZMKvLAN — CONMEBOL Sudamericana (@Sudamericana) October 21, 2026

Por el lado del elenco uruguayo, es una de las sorpresas de la Copa Sudamericana, ganándole a Tigre en los octavos de final y dándole vuelta la serie a Cienciano, con un 3-0 en la vuelta, que le dio el 3-2 en el global. Ante Mineiro, buscará una nueva hazaña.

El camino de Boca a la final de la Copa Sudamericana

Boca cayó en la Sudamericana tras quedar eliminado en la fase de grupos de la Copa Libertadores con Claudio Úbeda como entrenador. Por esto, tuvo que jugar los playoffs de 16avos de final ante O'Higgins, pasando por penales.

En los octavos de final, le dio una paliza a Recoleta, ganando la ida en La Bombonera por 3-1 y goleando en la vuelta en Paraguay por 4-0. En los cuartos, piso firme contra San Pablo, logrando la victoria por 1-0 de local y empatando en el Morumbí para meterse entre los cuatro mejores.

Por último, en la semifinal ante Vasco Da Gama, revirtió el 1-0 en contra en su cancha, plantándose en el Maracaná, sin su capitán de titular y triunfó por 3-1 para ganar su boleto a Barranquilla.