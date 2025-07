Sebastián Verón prendió fuego a Marcos Rojo y contó cómo sigue la relación

Después de los rumores que se generaron tras la noticia, ya que a muchos hinchas aún les perdura la bronca por ciertas actitudes del defensor tras su último paso por el club platense, en declaraciones al streaming de 0221, la Brujita aclaró: "Tuve una conversación con Marcos. Encima comparto un grupo, campeones de Copa Libertadores. Conmigo no es personal, no es el problema".

A su vez, agregó: "Es más, se lo dije: 'A mí no me tenés que llamar para pedirme perdón. ¿De qué te tengo que perdonar? Vos sos un flaco que tenés tu edad, sabés bien qué hacés y qué no, las decisiones que tomás'. ¿Si me preguntás si estuviste bien? Y no".

Embed - VERÓN sin filtro: ¿Vuelven MARCOS ROJO y FOSTER GILLETT? ¿Se va DOMÍNGUEZ? | PRIMER INTENTO | 18/07

La tensa situación se vio reflejada incluso en la postura que tomó la barra del conjunto platense, conocida como Los Leales, que realizó una publicación en la que lo trató de traidor. Sobre esa relación con los simpatizantes, Verón expresó: "Él hizo saber que quiere volver. Tienen que pasar un montón de cosas en el medio, no sé si una de esas tiene que ser pedir disculpas. Yo no di el visto bueno a nadie, solo aclaré una situación. A Marcos lo conozco desde que era alcanzapelotas. Hubo otros casos en el club donde no hubo tantas represalías como hay ahora, eran otros tiempos".

Las chances de Marcos Rojos de retornar a Estudiantes de La Plata

Por último, Sebastián Verón remarcó que la relación tiene que reconstruirse, no solo por su futuro como futbolista, sino que puede que el club en el futuro le de una mano. Hasta el momento, Marcos Rojo, de 35 años, no hizo declaraciones públicas, pero se sabe que no es tenido en cuenta por Miguel Ángel Russo (el titular en el Mundial de Clubes fue Ayrton Costa y el suplente que lo reemplazó en estos partidos del Clausura fue Marco Pellegrino).

Más allá de que está "colgado" en el Xeneize, no es sencilla su salida porque Boca pretende un resarcimiento económico para dejarlo ir ahora(tiene contrato hasta diciembre) y Estudiantes está trabajando para sumarlo sin hacer una gran inversión económica.

image

Mientras tanto, en Boca esperan por un ofrecimiento por parte de Estudiantes que todavía no llegó. Desde el Pincha esperan que el propio Marcos Rojo haga el esfuerzo de lograr su salida del Xeneize.