Maravilla Martínez rompió el silencio tras filtrarse su cláusula de rescisión histórica con Racing

En una rueda de prensa cargada de emoción y sinceridad, el delantero no solo celebró la estabilidad que le brinda el nuevo contrato, sino que también dejó en claro cuál es su deseo a futuro. "Muy contento porque uno tiene la tranquilidad de lo que va a ser el futuro. Tener estabilidad no es fácil, todos los diciembres estamos viendo qué va a pasar y esto me deja muy tranquilo", sostuvo ante los medios.

Uno de los puntos que más llamó la atención del acuerdo fue el monto de la cláusula, que superó cualquier antecedente en el país. Sin embargo, Martínez relativizó su importancia y la presentó como una muestra simbólica de su compromiso con Racing: "Fue algo simbólico, porque se hablaba mucho de qué precio me iban a poner por si quería alguien venirme a buscar. Yo le dije a Milito que si hacíamos por estos años que ponga lo que quiera porque me quiero quedar en el club por más de que me vengan a buscar. Cuando llegué acá me dijeron de ese número, lo decidieron ellos".

Embed "LE DIJE A MILITO PONÉ LO QUE A VOS TE PAREZCA PORQUE YO ME VOY A QUEDAR ACÁ"



Maravilla Martínez se refirió la cláusula que Racing le puso en su renovación de contrato#PelotaParada pic.twitter.com/tQCNci6Yqh — TNT Sports Argentina (@TNTSportsAR) July 16, 2025

Maravilla Martínez habló tras firmar el nuevo contrato

La dirigencia de Racing, encabezada por Diego Milito en el área deportiva, se movió con rapidez para concretar la renovación, conscientes de que había sondeos por el goleador. "Milito hizo el esfuerzo, que no es fácil en seis meses, con Gustavo presionando para que no se le vaya ninguno. Ya estábamos hablando hace unos días del tema este. La dirigencia actuó enseguida, con lo que había pasado con otros jugadores. Fue todo muy rápido", explicó.

Consultado por un supuesto interés de Marcelo Gallardo para sumarlo a River en el último mercado, Martínez eligió no polemizar: "Se hablaron muchas cosas, ya pasó, estamos contentos con esto, con la actualidad, tener una estabilidad. Con lo que hizo el club, lo que pasó quedó en el pasado".