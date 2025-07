Maravilla Martínez confesó que quiere jugar en otro club y preocupó a todo Racing

“Mi idea siempre fue volver y retirarme en Defensores Unidos , es el equipo que me dio la camiseta cuando salí de prisión. Si Dios quiere y lo permite iré a jugar unos partidos”, expresó el delantero en una entrevista para ESPN .

Defensores, más conocido como el "CADU" , es un club de Zárate , provincia de Buenos Aires , que hoy milita en la Primera Nacional , pero que tuvo grandes pasos por la Primera C y la Primera B Metropolitana .

maravilla.jpg Maravilla Martínez

El delantero que hoy tiene 32 años comenzó su carrera en el fútbol profesional en el “Celeste” de Villa Fox en el año 2015, cuando el modesto equipo de la ciudad jugaba en la C (cuarta categoría del fútbol argentino), y estuvo hasta el año 2017. Con el “CADU”, “Maravilla” Martínez convirtió 36 goles en 84 encuentros disputados a lo largo de tres temporadas en el club.

Hace algunos meses, el delantero fue visto junto a su familia después de disputar la Recopa Sudamericana, en donde fue campeón con Racing ante Botafogo. La coincidencia de su presencia en la platea de Defensores Unidos fue en un duelo por la Primera Nacional ante Central Norte de Salta, en el cual el conjunto de Zárate empató por 1 a 1.

La histórica renovación de Maravilla Martínez en Racing

El futbolista Adrián “Maravilla” Martínez atraviesa un presente glorioso en Racing. Goleador, referente del equipo y renovado hasta 2028, el delantero selló su continuidad en el club con una cláusula de rescisión récord en el fútbol argentino: 122 millones de euros.

Pero más allá del contrato, lo que conmovió a hinchas y futboleros fue la emotiva historia que compartió en redes sociales junto a su esposa Anabella, en la que recordó sus años más duros: cuando estaba en la cárcel y ella iba a visitarlo sin saber si alguna vez volverían a tener una vida juntos.

La publicación surgió a partir de una historia que su mujer subió a Instagram con un versículo de Mateo 28: “El camino no será fácil, pero Dios prometió: ‘Y he aquí yo estoy con vosotros todos los días, hasta el fin del mundo’”.

“Maravilla” respondió con un mensaje que resume su viaje del infierno al éxito: “¡Y eso que me ibas a visitar a la cárcel! Perdimos todooo… Le creímos a Dios y Él nos exaltó… Gracias por el aguante en las malas y en las buenas, sos parte”. Sus palabras desnudan una historia de fe y amor inquebrantables, atravesada por la pobreza, la marginación y la esperanza.

Antes de brillar en el fútbol profesional, Martínez pasó por un período de encierro que cambió su vida. Tras su salida, fue Defensores Unidos de Zárate el club que le dio una segunda oportunidad.

De ahí saltó a la Primera, ganó experiencia y goles, hasta convertirse en el jugador que es hoy. “No es fácil tener estabilidad en esta profesión. Todos los diciembres era ver qué pasaba, si te quedabas o te ibas. Esta renovación me da paz y también a mi familia”, confesó en una entrevista con ESPN F12, agradecido por el presente que hoy disfruta.

Martínez también habló de lo simbólico de su cláusula: “Les dije que pusieran lo que quisieran. Por más que me vinieran a buscar, yo me quiero quedar”. Y sobre su futuro, fue claro: “Siempre quise volver a Defensores Unidos, el club que me dio la posibilidad cuando salí de prisión. Pero terminar mi carrera en Racing es lo que hablamos con mi familia”.