Sigue el escándalo con Neymar y Brasil: ahora lo criticó el presidente Lula

El astro brasileño se perderá también el segundo partido de la fase de grupos en el Mundial 2026, tras no formar parte del debut.

El cruce alrededor de Neymar sumó un nuevo capítulo en plena preparación de Brasil para la segunda jornada del Mundial 2026 . En un acto realizado en Belo Horizonte, el presidente Luiz Inácio Lula da Silva cuestionó con ironía la situación del futbolista, que volvió a trabajar diferenciado en la delegación brasileña y no integra la nómina para el partido ante Haití , previsto para las 21:30 del sábado.

“¿Quién es el mejor jugador que tiene Brasil ahora? ¿ Neymar ? ¡Ni siquiera está jugando! Neymar es el primer convocado que teletrabaja del mundo”, lanzó Lula . Luego agregó: “Ayer escuché una cosa que decía que Neymar es un jugador que teletrabaja. Eso lo vi ayer en Internet. Algún día habrá que formar una selección con Inteligencia Artificial con once Pelés ”.

Las declaraciones del mandatario se dan en medio de las dudas por el estado físico de Neymar , que se encuentra en Nueva Jersey junto al plantel brasileño mientras intenta llegar en condiciones a la etapa decisiva del torneo. Además, el contexto político también pesa: el delantero expresó en distintas oportunidades su apoyo a Jair Bolsonaro , principal rival de Lula en Brasil .

-LULA: “¿Quién es el mejor jugador de Brasil?” -NENE: "¡Neymar!" -LULA: “¡Neymar ni siquiera está jugando! He leído que es el primer jugador convocado en un Mundial que hace teletrabajo”. Sí, el PRESIDENTE DE BRASIL. pic.twitter.com/LnljAJCGWh

Por el momento, Neymar no respondió públicamente a los dichos del presidente. El futbolista continúa enfocado en su recuperación y, según la información conocida hasta ahora, no sería utilizado ante Haití para no acelerar los plazos antes de los próximos compromisos de la Selección brasileña.

Neymar tiene un desgarro grado 2 en el gemelo derecho, sufrido a mediados de mayo de este año en un partido del Brasileirao, pero, a pesar de la dolencia, el técnico de la "Canarinha", Carlo Ancelotti, lo convocó con el fin de que se recupere en el transcurso de la competencia. El astro brasileño comenzó a entrenar junto al plantel completo en las prácticas del pasado miércoles bajo la atenta mirada del técnico.

Brasil vs. Haití: todo lo que tenes que saber

La selección de Brasil se enfrentará este viernes con su par de Haití, por la segunda fecha del Grupo C del Mundial 2026, con el objetivo de recuperarse luego de su discreto debut.

El encuentro, que está programado para las 21:30 (hora de Argentina), se llevará a cabo en el Lincoln Financial Field (Philadelphia) y se podrá ver a través de TyC Sports, Paramount+ y DSports. El árbitro designado fue el español Alejandro Hernández.

Brasil llega a este encuentro luego de su muy flojo debut ante Marruecos, donde igualó 1-1 e incluso pudo haberse quedado con las manos vacías.

La "Canarinha" va por su sexto título en un Mundial, que además le permitiría cortar con la sequía de 24 años, que es la más larga desde que sumó su primera estrella junto a la que atravesó entre 1970 y 1994. Haití, por su parte, tuvo una muy floja actuación en su estreno, donde cayó 1-0 ante Escocia.

La de esta edición es la segunda participación para Haití, que solo dijo presente en Alemania 1974, donde quedó eliminada en la primera fase producto de las derrotas ante Italia (3-1), Polonia (7-0) y Argentina (4-1).