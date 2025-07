Sin Maravilla Martínez para la Copa, Gustavo Costas busca quién puede reemplazarlo en Racing

El director técnico de La Academia debe pensar la mejor manera para reemplazar a su delantero estrella, quién no jugará el próximo mata a mata.

Luego de una dolorosa derrota por 1 a 0 ante Estudiantes en el Cilindro de Avellaneda, Racing no tiene tiempo para lamentos y ya pone el foco en su próximo desafío: enfrentará a Deportivo Riestra este domingo desde las 16.00 en el Estadio Ciudad de Lanús, por los octavos de final de la Copa Argentina. El gran inconveniente para Gustavo Costas es que no podrá contar con su principal figura: Maravilla Martínez.

El delantero, pieza clave en el esquema del técnico y líder indiscutido del ataque albiceleste, no podrá estar presente por suspensión. Fue expulsado en el final del encuentro ante San Martín de San Juan —partido en el que marcó dos goles y fue figura excluyente en el triunfo por 3 a 1— y deberá cumplir una fecha de sanción. Su ausencia obligará al cuerpo técnico a tomar decisiones urgentes para no resentir el poder ofensivo de un equipo que necesita volver a la senda del triunfo.

La baja de Martínez no es menor. Con una cláusula de rescisión que supera los 122 millones de dólares, un contrato de elite y el cariño incondicional de los hinchas, el goleador se ha ganado un lugar de privilegio en la institución. “Marca tendencia”, dicen desde el club, y no es exagerado: su presencia suele ser sinónimo de peligro en el área rival. Es, sin lugar a dudas, el mejor número nueve del fútbol argentino y uno de los atacantes más temidos del continente. Sin embargo, su realidad actual atraviesa un momento inesperado: lleva tres partidos consecutivos sin convertir, algo inusual para un jugador con su promedio goleador.

Su sequía comenzó justo cuando Racing empezó a perder el rumbo en el torneo. Aunque no dejó de buscar y generar, el gol se le negó incluso en partidos donde no le llegaban pelotas claras. Se lo ha notado fastidioso, con gestos de impotencia cada vez que el balón no termina en la red. Es por eso que su suspensión llega en un momento donde el propio delantero necesita reencontrarse con el gol, y el equipo con su mejor versión.

Racing 2 Maravilla Martínez

Quién reemplazará a Maravilla Martínez

En su reemplazo, Gustavo Costas evalúa distintas opciones. La primera alternativa natural es Adrián Balboa, quien ya supo aprovechar sus minutos: fue autor del tercer tanto frente a San Martín de San Juan. Sin embargo, otra opción que cobra fuerza es Elías Torres, el joven atacante proveniente de Aldosivi que tuvo su debut el último fin de semana ante Estudiantes, ingresando en el segundo tiempo.

Costas no quiere arriesgar y pondrá lo mejor que tiene disponible para un partido que puede marcar un antes y un después en la temporada. Racing necesita resultados y la Copa Argentina aparece como una oportunidad concreta de volver a ilusionarse. Pero deberá hacerlo sin su figura más desequilibrante, sin el goleador que mueve los hilos emocionales del equipo y de la hinchada.