Una figura del fútbol argentino anunció su retiro

El “Pulga” Rodríguez dejará una carrera marcada por el talento, picardía y una gran identificación con sus colores. Además de sus múltiples etapas con Atlético Tucumán, con quien logró ascensos desde el Argentino A hasta la Primera División, el punto más alto de su trayectoria llegó en 2021 cuando fue campeón con Colón en la Copa de la Liga.

El mismo, fue su primer título en el fútbol argentino, en una campaña que lo consagró como una de las grandes figuras en el conjunto de Santa Fe.

Pulga Rodríguez

Durante la entrevista, el “Pulga” también aclaró que su despedida no será en el Monumental José Fierro, el estadio de Atlético Tucumán, pese a su historia con el “Decano”.

En cambio, mostró que su intención es organizar un partido homenaje con los protagonistas del Colón campeón y que el escenario más probable sea el estadio Brigadier General Estanislao López, también conocido como el Cementerio de los Elefantes.

Ante esto, explicó que no tuvo más contacto con la dirigencia del “Sabalero”: “No hablé con nadie desde que me fui de Colón. Cuando fue el descenso estaba a disposición. No era dinero, era un llamado y nos acercábamos”.

El jugador que regresa al fútbol argentino

Racing Club alcanzó un acuerdo verbal para la incorporación de Duván Vergara, quien firmará contrato hasta diciembre de 2028, según informé en redes sociales el periodista César Merlo.

La "Academia" adquirirá el pase del extremo colombiano al América de Cali en una operación que ronda los 2.500.000 dólares y si bien el futbolista ya dio su visto bueno a la transferencia, aún restan definiciones entre ambas instituciones para concretar el traspaso.

Para el América de Cali, la salida de Vergara representa un negocio favorable, ya que el jugador había llegado hace un año desde Monterrey como agente libre.

La estructura del pago contempla una suma inicial de un millón de dólares por parte de Racing, mientras que el club argentino asumirá tres cuotas de 500.000 dólares cada una correspondientes a la deuda del América por la transferencia de Juan Fernando Quintero.

Con el acuerdo prácticamente cerrado, se espera que Vergara viaje en los próximos días a Argentina para sumarse al equipo, a la espera de la confirmación oficial por parte de Racing.

Vergara tuvo un breve paso por Rosario Central en 2019, cuando llegó cedido desde Envigado Fútbol Club con opción de compra. Durante su estadía en el club argentino, el colombiano disputó ocho partidos y anotó dos goles. Sin embargo, su tiempo en Rosario fue corto, ya que al finalizar su cesión, el club no hizo efectiva la opción de compra, lo que llevó a Vergara a regresar a Colombia y unirse al América de Cali.

Su paso por Rosario Central no fue particularmente destacado, pero le permitió ganar experiencia en el fútbol argentino antes de consolidarse en América de Cali, donde tuvo un impacto inmediato y logró el bicampeonato en 2019 y 2020.