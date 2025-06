Nueva estrella: los dos equipos italianos que quieren comprar a Balerdi

L a Selección argentina lució renovada de nombres en el duelo con victoria ante Chile pero no perdió la memoria y jugó como si los titulares que levantaron la Copa del Mundo en Qatar hubieran jugado. Si bien en la segunda etapa el rival logró ponerlo en apuros al seleccionado, el partido dejó buenas impresiones en jugadores como Thiago Almada, Exequiel Palacios, Giuliano Simeone, y contando otros jugadores del equipo.

Según trascendió por parte de los medios Calciomercato y La Gazzetta dello Sport, sumado a lo relevado por Gianluca Di Marzio, Juventus y Roma, ambos de Italia, buscarían encontrar la forma para concretar la llegada del jugador. Sin embargo por ahora solo son rumores y no hay ofertas formales al respecto.

Balerdi.jpg

La Selección Argentina le ganó a Chile con un golazo de Julián Álvarez

La Selección Argentina le ganó 1 a 0 como visitante a Chile y se aseguró, con tres fechas de anticipación, terminar primera en las Eliminatorias Sudamericanas. El autor del único gol del encuentro fue Julián Álvarez, gracias a una grandísima definición a los 15 minutos del primer tiempo. Lionel Messi, por su parte, ingresó en el complemento.

Si bien la Albiceleste tuvo el dominio del balón desde el comienzo del encuentro, las mejores ocasiones llegaron desde los contraataques. Chile tuvo un remate de Alexis Sánchez como jugada más clara, hasta que Leonardo Balerdi lanzó una contra, que terminó con un pase filtrado preciso de Thiago Almada para Julián Álvarez que definió por encima del arquero a los 16 minutos.

Después del primer gol de la Selección Argentina, el dominio se acrecentó. Los locales tuvieron menos tiempo el balón y el partido quedó achatado, ya que los de Lionel Scaloni no mostraron ningún apuro.

Embed - https://publish.twitter.com/oembed?url=https://x.com/AFASeleccionEN/status/1930841944436924874&partner=&hide_thread=false Thiago Julian pic.twitter.com/5CJXaBtjhn — Selección Argentina in English (@AFASeleccionEN) June 6, 2025

Los campeones del mundo continuaron jugando con la paciencia de Chile y el primero en molestarse fue Arturo Vidal, quien luego de tener un cruce con Rodrigo de Paul, le cometió una infracción y vio la tarjeta amarilla.

En el segundo tiempo la Argentina sufrió bastante principalmente por errores propios en la salida, lo que le permitió a Chile tener varias ocasiones para igualar el encuentro. Sin embargo, el “Dibu” Martínez respondió muy bien cuando tuvo que hacerlo y los jugadores trasandinos también pagaron muy caro la falta de eficacia.

Con el ingreso de Messi, la Selección tuvo alguna que otra situación para estirar la ventaja, pero no pudo hacerlo. La más clara estuvo en los pies de Giuliano Simeone, que recibió solo tras un tremendo pase de la “Pulga” e incluso eludió al arquero rival, pero le terminó errando al arco en la definición. Además, se dio el debut de la joya de River Franco Mastantuono, de solo 17 años, con la Selección mayor.

Esta victoria le permitió a la Selección argentina llegar a los 34 puntos y asegurarse la primera posición en las Eliminatorias Sudamericanas. Chile, por su parte, sigue con solo 10 unidades y prácticamente no tiene chances de clasificar al próximo Mundial.

Síntesis de Chile - Argentina por la decimoquinta fecha de las Eliminatorias Sudamericanas

Eliminatorias Sudamericanas

Fecha 15

Chile 0 – 1 Argentina

Estadio: Nacional Julio Martínez Pradanos

Árbitro: Jesús Valenzuela

VAR: Juan Soto

Chile: Brayan Cortés; Guillermo Maripán, Rodrigo Echeverría, Gabriel Suazo, Felipe Loyola; Vicente Pizarro, Francisco Sierralta, Arturo Vidal; Lucas Cepeda, Darío Osorio y Alexis Sánchez. DT: Ricardo Gareca.

Argentina: Emiliano Martínez; Nahuel Molina, Cristian Romero, Leonardo Balerdi, Nicolás Tagliafico; Rodrigo de Paul, Exequiel Palacios; Giuliano Simeone, Nico Paz, Thiago Almada; Julián Álvarez. DT: Lionel Scaloni.

Gol en el primer tiempo: 15m Julián Álvarez (A).

Cambios en el segundo tiempo: 1m. Javier Altamirano por Arturo Vidal y Fabián Hormazábal por Vicente Pizarro (C), 11m. Lionel Messi por Nico Paz (A), 13m. Alexander Aravena por Darío Osorio (C), 34m. Facundo Medina por Leonardo Balerdi y Ángel Correa por Julián Álvarez (A), 39m. Franco Mastantuono por Thiago Almada y Juan Foyth por Giuliano Simeone (A) y 42m. Víctor Dávila por Alexis Sánchez y Marcelino Núñez por Felipe Loyola (C).