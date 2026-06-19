El Comedor La Mañana sopa Sopa de calabaza para pasar el frío: la receta imbatible y fácil de Maru Botana

Desde sus redes, Maru Botana compartió una receta para realizar esta preparación en casa, ideal para el invierno. Cómo hacer la mejor sopa de calabaza. + Agregar LM Neuquen en







Sopa de calabaza para pasar el frío

Llega el invierno y las temperaturas más bajas invitan a comidas bien calientes. En ese contexto, una de las opciones más elegidas es la sopa de calabaza, una preparación sencilla, económica y perfecta para esta estación. Desde sus redes sociales, la famosa cocinera Maru Botana compartió su receta para hacerla en casa y combatir el frío.

“Hice sopa de calabaza, chicossss”, escribió la chef en su cuenta de Instagram. En el posteo, también mostró una receta para acompañar la sopa con scones de queso. “Salen del horno doraditos, calentitos y desaparecen antes de llegar a la mesa”, afirmó.

Los ingredientes para hacer sopa de calabaza en casa En esta versión de sopa, se realza el carácter de la calabaza con jengibre rallado, que aporta un contrapunto fresco y picante. La base se enriquece con una cebolla dorada y un caldo que aporta profundidad.