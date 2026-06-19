Sopa de calabaza para pasar el frío: la receta imbatible y fácil de Maru Botana
Desde sus redes, Maru Botana compartió una receta para realizar esta preparación en casa, ideal para el invierno. Cómo hacer la mejor sopa de calabaza.
Llega el invierno y las temperaturas más bajas invitan a comidas bien calientes. En ese contexto, una de las opciones más elegidas es la sopa de calabaza, una preparación sencilla, económica y perfecta para esta estación. Desde sus redes sociales, la famosa cocinera Maru Botana compartió su receta para hacerla en casa y combatir el frío.
“Hice sopa de calabaza, chicossss”, escribió la chef en su cuenta de Instagram. En el posteo, también mostró una receta para acompañar la sopa con scones de queso. “Salen del horno doraditos, calentitos y desaparecen antes de llegar a la mesa”, afirmó.
Los ingredientes para hacer sopa de calabaza en casa
En esta versión de sopa, se realza el carácter de la calabaza con jengibre rallado, que aporta un contrapunto fresco y picante. La base se enriquece con una cebolla dorada y un caldo que aporta profundidad.
Y para terminar, el toque cremoso y lácteo de la crema y el queso rallado hacen de cada cucharada una experiencia confortable. La lista de ingredientes para esta preparación es la siguiente:
- 1 calabaza entera
- 1 cebolla
- 3 cucharadas de jengibre rallado
- 1 litro de caldo
- Hierbas a gusto
- Sal a gusto
- Para decorar
- Crema
- Queso rallado
- Aceite de oliva
- Pimienta
Paso a paso, cómo hacer sopa de calabaza al estilo Maru Botana
- Preparar la calabaza: lavar la calabaza entera con agua corriente. Con un cuchillo afilado, cortarla por la mitad y retirar las semillas y las fibras con una cuchara. Pelar la calabaza si se desea una textura más homogénea (la piel fina puede dejarse si se cocina mucho tiempo); cortar la pulpa en cubos regulares para una cocción pareja.
- Picar la cebolla: pelar y picar finamente la cebolla. Al ser la base aromática, conviene que quede bien distribuida para dorarse de manera uniforme.
- Rehogar la cebolla: en una olla grande, calentar un chorro generoso de aceite de oliva a fuego medio. añadir la cebolla picada y cocinar hasta que esté translúcida y ligeramente dorada, entre 6 y 8 minutos. Revolver ocasionalmente para evitar que se queme.
- Incorporar el jengibre: agregar las tres cucharadas de jengibre rallado a la cebolla y saltear durante 1-2 minutos hasta que suelte su aroma. El jengibre fresco aporta un brillo aromático que corta la dulzura de la calabaza.
- Añadir la calabaza: verter los cubos de calabaza en la olla con la cebolla y el jengibre. Revolver para que la pulpa se impregne con el aceite y los sabores. Cocinar a fuego medio durante 5 minutos, removiendo de vez en cuando.
- Agregar el caldo: volcar aproximadamente un litro de caldo (vegetal o de pollo, según preferencia) hasta cubrir apenas la calabaza. Si hace falta, añadir un poco más para que los cubos queden sumergidos. Subir el fuego hasta que hierva y luego bajar a fuego medio-bajo.
- Cocción: tapar la olla y dejar cocinar durante 20-30 minutos, o hasta que la calabaza esté tierna y se deshaga al pincharla con un tenedor. El tiempo varía según el tamaño de los cubos y la variedad de calabaza.
- Salpimentar y añadir hierbas: durante los últimos minutos de cocción, sazonar con sal al gusto y pimienta recién molida. Agregar hierbas a gusto —tomillo, romero o una mezcla de hierbas secas funcionan bien— para infundir la sopa con matices herbales.
- Triturar la mezcla: retirar la olla del fuego. Con una procesadora estilo Minipimer, triturar directamente en la olla hasta obtener una textura homogénea y suave. Ajustar la consistencia con más caldo si se desea una sopa más fluida.
- Cremar la sopa: para una textura aún más rica, incorporar un chorrito de crema y mezclar. Calentar unos minutos a fuego bajo sin dejar hervir, solo para integrar la crema.
- Rectificar sabor: probar y ajustar la sazón: añadir más sal, pimienta o jengibre si se necesita. Si la sopa resulta demasiado dulce para el gusto, un pequeño toque de jugo de limón fresco puede equilibrar los sabores.
- Servir y decorar: servir la sopa caliente en cuencos. Decorar con crema en hilo, espolvorear queso rallado y terminar con un chorrito de aceite de oliva por encima. Un poco de pimienta recién molida y unas hojas pequeñas de hierbas frescas aportan un contraste visual y aromático.
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