Tortas fritas caseras: la receta fácil para disfrutar un clásico infaltable del mate

Crujientes por fuera, tiernas por dentro y con sabor bien casero, las tortas fritas son un clásico que gana protagonismo cada vez que refresca o aparece la lluvia.

Baja la temperatura o aparece la lluvia, siempre es una buena excusa hacer torta fritas.

Hay comidas que despiertan recuerdos de manera instantánea. Hay sabores que no necesitan demasiada explicación. Las tortas fritas son una de ellas. Alcanzan unos pocos ingredientes, una sartén con aceite o grasa caliente y, de golpe, la cocina se llena de aromas que remiten a meriendas familiares, mates compartidos y tardes de invierno.

Se trata de una de las preparaciones más tradicionales del Río de la Plata. Están presentes en puestos de ruta, panaderías y hogares donde cada familia guarda su propia receta, con pequeños secretos que pasan de generación en generación.

Más allá de las variantes, la esencia siempre es la misma: una masa simple, económica y rendidora que, al freírse, logra una textura dorada y crocante por fuera, pero suave por dentro. Ideal para acompañar con mate, café con leche o incluso con algo dulce.

Ingredientes torta frita

1 kilo de harina

30 gramos de levadura fresca (o 1 sobre de levadura seca)

100 gramos de grasa vacuna o de cerdo

1 cucharada de sal gruesa

360 cc de agua tibia

Aceite o grasa para freír, cantidad necesaria

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Paso a paso para prepararlas

Colocar la harina en un bowl grande o sobre la mesada y formar una corona, dejando un hueco en el centro.

Agregar allí la levadura desgranada junto con la grasa previamente derretida y ya fría.

Disolver la sal en el agua tibia e incorporarla de a poco mientras se mezcla con las manos hasta formar una masa homogénea y elástica.

Amasar durante varios minutos hasta obtener un bollo liso. Tapar con un repasador limpio y dejar descansar hasta que leve.

Una vez lista, desgasificar la masa presionándola suavemente. Dividir en pequeñas porciones y formar bollitos.

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Estirar cada uno con palo de amasar hasta lograr discos de pocos milímetros de espesor. Hacer un pequeño corte o agujero en el centro para evitar que se inflen demasiado durante la cocción.

Calentar abundante grasa o aceite en una sartén profunda. Freír las tortas fritas de ambos lados hasta que estén bien doradas.

Retirar y dejar escurrir sobre papel absorbente. Servir calientes, solas, con azúcar espolvoreada o acompañadas con dulce de leche.