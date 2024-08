Amalia Granata contó cómo Robbie williams la invitó a vivir con él en Estados Unidos

Ángel De Brito, sorprendido por la revelación, no pudo evitar comparar la situación con la relación que Granata tuvo años más tarde con el exfutbolista Cristian "Ogro" Fabbiani. "Pero le dijiste que sí tantas veces al Ogro Fabbiani... ¡¿Cómo le vas a decir que no a Robbie Williams?!", exclamó el conductor.

El dato secreto de la relación de Amalia Granata y Robbie Wiliams

"La verdad que lo que tenía en la cabeza es que yo no tenía ni pasaporte porque lo había dejado en Rosario y era muy chica. No tenía plata tampoco si después me quería volver. El pibe no me ofreció ni plata para un taxi. Entonces yo me ponía a pensar cómo decirle que no podía", detalló Amalia Granata.

"Fue visita sin sexo... ¡Nunca lo conté! Él medio que se hizo el mimoso y yo no quería porque en ese momento tenía un novio. No daba y estaba mi amiga abajo", confesó, subrayando que la presencia de su amiga y su situación sentimental en Argentina fueron determinantes para mantener la relación en un plano platónico.

Sin embargo, la barrera idiomática y la distancia fueron factores decisivos para que la comunicación entre ambos se fuera apagando con el tiempo. "Como yo no sabía hablar inglés la comunicación por mail se fue perdiendo y no nos vimos nunca más", concluyó la diputada, cerrando un capítulo de su vida que, aunque breve, sigue siendo uno de los más comentados de su juventud.