Amalia Granata reveló por qué dejó de reclamarle la cuota alimentaria al Ogro Fabbiani, el padre de su hija

Amalia Granta contó porque no reclamo más la cuota alimentaria

La panelista pasó por el programa Desayuno Americano (América TV), donde dio detalles de lo que pasó y porque cesó el reclamo: "Mi abogada se murió en la pandemia por COVID y el expediente quedó trunco. Había un convenio en dólares que quedó en la nada. Cuando nació Uma, él en ese momento era jugador y se fijó en otra moneda para evitar el ajuste permanente por inflación. La cosa es que no pagaba, debía millones".

"Él ahora pasa un mínimo para dejar sentado en la Justicia que tiene algo de voluntad de pago. Pasa 60 mil pesos y hasta hace cosa de un mes, pasaba 30. No tengo idea cuánto estará ganando ahora, pero casa, comida, obra social, los intercambios que hace en la escuela... todo lo pagó yo. Hace ya 15 años", continuó.

Pero ella decidió renunciar al reclamo y ahora contó por qué: "Era desgastante. Llegó un punto en el que me pregunté qué era lo que quería y decidí priorizar mi salud mental, que en definitiva, también era la de mi hija porque si yo estaba mal ella también. Me dije a mí misma: si puedo darle todo lo que ella necesita, ¿para qué seguir?".

Por último, cerró: "Lamentablemente hace ya 3 años que Uma no quiere saber nada con su papá. De hecho, no lo quiso invitar a la fiesta de 15. Yo lo intenté, lo hablé con ella, pero no hubo manera".

Amalia Granta contó por qué el Ogro Fabbiani no fue al 15 de la hija

Granata pasó por el programa Socios del Espectáculo de El Trece, donde contó: “Yo hice todo lo posible, con Leo, con mi marido, hicimos todo lo posible para que ella lo invite hasta el último día. Ella no quiso, la nena”.

“Son cuestiones privadas entre ella y el padre que no las puedo contar. Pero yo... No te puedo explicar todo lo que hicimos. No, pero era una pelea del momento, entonces, viste, como son los chicos de 15 años, obviamente, una pelea del momento, se encapricha, no quiero que venga, o algo que viene arrastrando de hace mucho. No voy a contar, porque es un problema de la intimidad entre ella y su padre, y es una menor”, agregó