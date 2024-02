Amalia Granata contó por qué el Ogro Fabbiani no fue invitado al cumple de 15 de su hija

El ex futbolista apuntó contra la mediática por no invitarlo al cumpleaños de Uma, y ella le respondió con firmeza

En primer lugar, cuando sacaron el tema, la modelo explicó: “Yo hice todo lo posible, con Leo, con mi marido, hicimos todo lo posible para que ella lo invite hasta el último día. Ella no quiso, la nena. Ella no quiso”.

“Son cuestiones privadas entre ella y el padre que no las puedo contar. Pero yo... No te puedo explicar todo lo que hicimos. No, pero era una pelea del momento, entonces, viste, como son los chicos de 15 años, obviamente, una pelea del momento, se encapricha, no quiero que venga, o algo que viene arrastrando de hace mucho. No voy a contar, porque es un problema de la intimidad entre ella y su padre, y es una menor”, agregó.

Luego, para dar más datos dijo: “Me acuerdo puntual, estábamos de vacaciones en Punta del Este, le dijimos ‘Uma, lo dejamos a Roque con los abuelos, queremos ir a tomar un café con vos´, hasta me acuerdo en el lugar, ahí en la barra, nos sentamos al café, y Leo le dice ‘mirá, Uma, en realidad, hicimos esta parodia de venir acá, porque queremos hablar de tus 15, del tema de tu papá, ¿querés que yo hable?’ Le dice Leo ‘¿querés que lo llame yo a tu papá? ¿Querés que intervenga yo? ¿Que me junte con tu papá?’”.

“‘Bueno, lo voy a pensar, que sí, que no’, después parece que Uma le tiró la propuesta de que si se quería juntar Leo con él, y él parece que el padre no quiso. Estaba hinchado, claro. Nada, pero nosotros, hasta el último día, fue tema, entre la familia, fue tema, todos los días, para que ella invite a su padre, y ella no quiso”, sostuvo.

Y para cerrar el tema, reflexionó: “Él, quizás involuntariamente, terminó exponiendo a la nena con un posteo. Porque si él no lo exponía en un posteo, quizás... Nadie se enteraba. O nos enterábamos después. Yo entiendo su dolor, porque es horrible que te pase, pero... Lo tiene que resolver él con ella”.