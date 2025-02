México: su hijo de 15 años murió al pisar una mina cuando recogía limones y ahora pide asilo en Estados Unidos

“Irónicamente, en uno de los puntos donde fijé los cartelones de zona minada fue a unos metros de donde murió Pablito”, lamentó el dirigente político, y denunció que “el Gobierno quitó” uno de los carteles de advertencia que se había encargado de colocar.

WhatsApp Image 2025-02-21 at 05.54.10.jpeg Mayra Buenrostro, madre de la víctima, junto a Guillermo Valencia, dirigente del Partido Revolucionario Institucional (PRI).

Ineludible o no, la muerte de Pablo, ocurrida el pasado 8 de febrero, impactó fuertemente en su familia. Es que el adolescente era el sostén de su familia, pese a que un año antes de la tragedia, después de terminar la escuela primaria, se había ido a vivir con su abuelo a Santa Ana con el fin de conseguir más dinero.

“Un día antes del accidente, le dio dinero a su hermano para ir a la escuela. No quería que le faltara nada. Y cuando yo tampoco tenía para comer, él también me daba”, graficó Mayra Buenrostro, su mamá, el compromiso del chico hacia su familia.

Para Valencia, los responsables de la colocación de “cientos o miles de minas” en la región son los “grupos criminales” que buscan “sembrar terror en la población” con el fin de dejar “los cerros vacíos para desplazarse”, porque “están saqueando minerales y maderas preciosas”.

"Está hecho pedazos”: el doloroso momento en que conoció la noticia

Buenrostro contó el desgarrador momento en que le contaron la triste noticia del deceso de su hijo mayor. “Me enteré por mi hermana, que a eso de las 10.50 me contó llorando. ‘A Pablito le explotó una mina. Está muerto, hecho pedazos’. Y no lo podía creerlo. Lloré y lloro mucho todavía”, admitió.

Dijo también que se dirigieron al sitio del incidente, pero no pudieron acceder ante el peligro de que hubiera más minas y ellos también volaran por el aire. “Cuando recogían el cuerpo de mi hijo, les explotó una mina”, contó, y recordó que le dijeron que no pudieron “recoger todos los pedazos” de su hijo.

mina michoacán mexico La madre del chico que murió tras pisar una mina en México exigió que las autoridades pidan disculpas públicas.

Los que levantaron se los entregaron en una caja, que personalmente no pudo abrir. Sí lo hicieron los dos hermanos menores de Pablo. “Le vieron el pecho, el pedazo de una oreja, un cachete, pelo y sus piecitos”, describió la mujer, dando cuenta de la horrorosa situación que acabó con la vida de su hijo.

“Ya no soy la misma de antes. Se fue un pedazo de mí”, expresó Mayra Buenrostro. Y luego realizó una queja hacia las autoridades, que sugirieron que el chico formaba parte de organizaciones criminales y estaba manipulando voluntariamente el explosivo.

Sobre ello, aseguró: “Así como hablaron de mi niño que digan que no investigaron. Quiero que ellos por la memoria de mi niño digan que no averiguaron y pidan una disculpa pública”.

El pedido de asilo en Estados Unidos y el mensaje a la presidenta de México

“Ya no está mi niño y no quiero estar allí, porque siento feo lo que le pasó y me quiero ir”, aseguró la mujer, después de atravesar el “shock” por la muerte de su hijo y también su entierro, y de pedir asilo en la embajada de Estados Unidos en la Ciudad de México, según precisaron medios locales.

En ese sentido, suplicó: “Yo lo que les pido es que se conmuevan por lo que me pasó, por el nombre de mi niño más que nada, y que me apoyen para darme el asilo para tener un buen futuro, porque en Michoacán no lo hay”.

“A la presidenta (de México, Claudia Sheinbaum) le pediría que se conmueva por lo que me pasó y que lo haga por mi niño y los demás muertos, que quite todas las minas”, manifestó.

Y exigió: “Quiero ponerle la cruz al lugar donde murió mi hijo. Ella es madre igual que yo, y a ninguna madre le deseo lo que estoy pasando. Es un dolor muy grande”.

“Que quiten esas minas porque ya no se puede trabajar. Antes uno iba a trabajar a gusto, pero ahora va con miedo. Le diría a la presidenta que se pongan ahí a trabajar porque hay varias zonas minadas. Michoacán está minado”, remarcó.

Por último, se dirigió directamente hacia Donald Trump. “Quiero que el presidente de Estados Unidos se conmueva y me dé el asilo en memoria de mi niño, por mis otros niños y por mí”, imploró.