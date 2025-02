Hamas explicó por qué Israel no pudo identificar a Shiri Bibas

Las FDI dijeron que el cuerpo entregado el jueves no era el de la ciudadana argentina-israelí, mamá de los asesinados hermanos Ariel y Kfir.

Uno de los cuerpos que debía entregar Hamas era el de Shiri Bibas, pero Israel dijo que no lo hicieron.

Horas después de que Hamas entregara este jueves los restos de cuatro rehenes, el Ejército de Israel denunció que uno de los cuerpos no correspondía a Shiri Bibas , madre de los niños Ariel y Kfir, cuyo cadáver debía ser devuelto. Ante esa afirmación, el grupo terrorista explicó por qué no pudieron identificar a la ciudadana de origen argentino.

Según indicó Ismail al-Thawabteh, funcionario de Hamas, en declaraciones reproducidas por The Times of Israel, el cuerpo de Shiri “ quedó hecho pedazos tras aparentemente mezclarse con otros cuerpos bajo los escombros ”, dejando en claro su postura de que fue Israel el responsable de su muerte debido al lanzamiento de un ataque aéreo.

familia Bibas Hamas.jpg Shiri Bibas junto a sus hijos, asesinados por el grupo terrorista Hamas.

Entre ellos también debía estar la mamá de esos niños, pero según las Fuerzas de Defensa de Israel (FDI) eso no sucedió. “Kfir y Ariel Bibas fueron secuestrados vivos con su madre, pero volvieron en ataúdes y solos. Hamas asesinó a estos bebés inocentes en el cautiverio”, denunció esa fuerza israelí después de realizar los peritajes. Además, dijo que los niños fueron ultimados de manera “brutal” en noviembre del 2023.

Sobre la madre de los pequeños que al momento de ser secuestrados tenían diez meses y cuatro años, las FDI reclamaron una respuesta inmediata. “Durante el proceso de identificación, se determinó que el cuerpo adicional recibido no es el de Shiri Bibas y que no coincide con el de ningún otro rehén. Se trata de un cuerpo anónimo y no identificado”, denunciaron.

“Esta es una violación de máxima gravedad por parte de la organización terrorista Hamas, que estaba obligada por el acuerdo a devolver a cuatro rehenes fallecidos. Exigimos que Hamas devuelva a Shiri a casa junto con todos nuestros rehenes”, plantearon en sus redes.

Hermanos Bibas.jpg "Kfir nunca dio sus primeros pasos. Ariel nunca llegó a primer grado", lamentaron las FDI, sobre los hermanos Bibas asesinados por Hamas.

La familia Bibas fue secuestrada el 7 de octubre de 2023 en su casa en Nir Oz, un kibutz cercano a la Franja de Gaza, en el marco de la ofensiva terrorista de Hamas contra Israel. Desde entonces, el caso de los niños Ariel y Kfir, especialmente el del bebé de 10 meses, conmovió a la sociedad israelí y al mundo entero.

El padre de los menores, Yarden Bibas, fue liberado el 1 de febrero de 2025 como parte de un acuerdo de devolución de rehenes. Sin embargo, la incertidumbre sobre el destino de su esposa Shiri y el macabro acto en el que Hamas entregó los cuerpos de sus hijos ha causado un profundo dolor.

Para Benjamin Netanyahi, Hamas cometió “una violación cruel”

Para el primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, lo que hizo Hamas al no entregar el cuerpo de Shiri Bibas significó una "violación cruel" a la tregua en Gaza.

"Actuaremos con determinación para traer a casa a Shiri, junto con todos nuestros rehenes, vivos y muertos, y asegurar que Hamás pague un alto precio por esta violación cruel y malvada del acuerdo" de alto el fuego, advirtió Netanyahu en un video.

El primer ministro dijo también que el cuerpo "de una mujer de Gaza" fue colocado en el ataúd en remplazo de Shiri Bibas.