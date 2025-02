Indignación en Israel tras la entrega de los restos de la familia Bibas por parte de Hamas: qué pasó

Horas después de que el grupo terrorista Hamas entregara los restos de la familia Bibas, el Ejército de Israel confirmó que uno de los cuerpos no corresponde a Shiri Bibas, madre de los niños Ariel y Kfir. Según informó el medio The Times of Israel, los estudios forenses identificaron los cuerpos de los menores, pero el tercer cuerpo entregado no coincide con el de la madre ni con ningún otro rehén.