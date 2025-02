Hamas entregará los cuerpos de los argentinos Bibas

Así lo anunció la organización terrorista este martes. Israel no confirmó la veracidad de la información. Sería el próximo jueves.

La información no fue confirmada por Israel, aunque manifestó la preocupación por Shiri Bibas y dos pequeños hijos, Ariel y Kfir. Tiempo atrás, Hamas había indicado que los tres habían muerto durante un ataque israelí al comienzo de la guerra.

El padre de la familia argentina israelí. Yarden Bibas, había sido liberado semanas atrás de su cautiverio, en el marco de la actual tregua.

Familia Bibas secuestrada por Hamas

Desde la oficina del primer ministro Benjamin Netanyahu pidieron no difundir los rumores sobre los nombres de los rehenes asesinados, hasta confirmarse la entrega de los cuerpos el próximo jueves.

La familia Bibas había reclamado respuestas al Gobierno de Netanyahu por la situación de la mujer de 35 años y sus hijos de nueve meses y cuatro años de edad al momento del secuestro, en octubre de 2023.

Kfir era el más joven de los 251 rehenes secuestrados en esa fecha durante la incursión de Hamas al sur de Israel. Hoy tendría 2 años.

Yarden Bibas padre nenes argentinos

El argentino liberado por Hamas pidió por los otros rehenes

Iair Horn, liberado después de 498 días en cautiverio, habló públicamente por primera vez desde su regreso a Israel. En un video difundido en redes sociales, pidió la liberación de su hermano Eitan y de todas las personas que siguen secuestradas en la Franja de Gaza.

"Todos me preguntan qué necesito. Respondo que solo quiero una cosa: que me devuelvan a mi hermano y a todos los secuestrados", expresó en un mensaje de poco más de un minuto. Horn relató que estuvo en los túneles de Hamas y que los rehenes no tienen tiempo.

El video apareció dos días después de su liberación y generó gran repercusión. La difusión del mensaje coincidió con una manifestación de familiares de secuestrados, quienes salieron a las calles para reclamar la vuelta de sus seres queridos. Organizaciones humanitarias también se sumaron a los pedidos, exigiendo respuestas sobre la situación de quienes continúan en manos de Hamas.

Qué argentinos siguen como rehenes de Hamas

Tres argentinos siguen en cautiverio: Eitan Horn y los hermanos David y Ariel Cunio. La incertidumbre sobre su estado y las condiciones en las que se encuentran genera preocupación.

Sus familias continúan con los reclamos y esperan avances en las negociaciones para su liberación. Mientras tanto, en Israel y en distintas partes del mundo, se organizan actos y movilizaciones en su apoyo.