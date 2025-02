Morena Rial hizo un mea culpa tras salir en libertad

Video completo: las declaraciones de Morena Rial luego de semanas envuelta en un escándalo judicial

Morena contó cómo está su vínculo con su hermana, Rocío, y con su papá, Jorge, después de las polémicas e hizo un fuerte mea culpa. También disparó contra las personas que contínuamente critican su maternidad, el padre de su hijo menor y como se encuentra anímicamente luego de sus semanas no solo en prisión sino también en el ojo de la tormenta mediática.

morena rial en Puro Show.mp4 Morena Rial, hija de Jorge Rial, habló con "Puro Show" (Video: El Trece).

Durante el ida y vuelta que mantuvo en el programa conducido por Pampito y Matías Vázquez, comentó: “Estoy tranquila porque estoy con mi hijo, no feliz pero tranquila, estoy bien. Con mi hermana está todo bien y con mi papá también”.

Frente a la consulta sobre un reencuentro con su padre y cómo se encuentra su relación con él tras la detención, la joven indicó: “Y sí, qué va a hacer mi papá si la que se manda las cagadas soy yo”.

El notero también le consultó a la joven mediática cómo se encontraba frente a los comentarios contra su persona. “Te veo dolida con las cosas que se dicen, como ofuscada”, aseguró. “Es que me trataron de drogadicta, alcohólica y nada que ver, no me drogo, tomo cuando salgo. Juzgan mi rol como madre y nadie conoce la interna”, contestó la joven de 26 años.