El audio letal del padre del primer hijo de Morena Rial

“Me parece raro que ahora tenga tantas ganas de verlo como siempre, si antes de Navidad no lo había visto. ¿Por qué ahora tiene tantas ganas de verlo? Capaz la situación, tampoco le deseo lo peor”, expresó en A la tarde, desconfiando de las intenciones de su ex, pero aclarando que desea que encamine su vida para volver a tener vínculo con el nene.

image.png

Además, Facundo Ambrosioni reveló cómo era la relación de Morena Rial con su hijo Francesco Benicio. “Fran me decía que se ha llegado a acostar a las cinco de la mañana, Fran tiene 5, cumple 6 ahora en unos días. Ella siempre tiene una soberbia, así como que se puede llevar el mundo por delante y no, a veces te podés equivocar...”.

“Ella lo veía a veces los fines de semana nada más y, después de un mes lo veía y lo dejaba con una niñera o lo dejaba en la casa de una amiga, yo no conozco a esa amiga, no sé qué le puede llegar a pasar, no sé en dónde es la casa, no sabemos qué le puede decir a Fran”, sentenció, preocupado.

Fotos: cómo era la casa donde vivía Morena Rial antes de caer presa

Días atrás en Desayuno Americano, programa que se emite de lunes a viernes por América TV, mostraron la intimidad de la casa donde vivía Morena Rial, la hija de Jorge Rial, en Buenos Aires. La joven se encuentra aún sin domicilio fijo y con planes de dejar Córdoba para iniciar una nueva vida en la capital cerca de su familia y afectos más cercanos.

image.png

Fue el periodista Carlos Salerno quien mostró imágenes exclusivas del departamento donde vivía la hija de Jorge Rial cuando fue arrestada por la policía en la zona del Obelisco. “Morena paraba acá. Es el departamento que allanaron en las últimas horas. Así quedó después del allanamiento. Esta es la imagen ”, dijo el periodista.

Y, también, agregó: “Esto queda en Cerrito al 520, pleno centro porteño. En la ciudad de Buenos Aires. Acá allanaron y no encontraron nada de interés”. “Es un departamento temporal. Ella no tiene domicilio fijo ”, apuntó Salerno, con el objetivo de completar la información sobre el tema.

Por último, en el mismo programa comentaron que, según el abogado Alejandro Cipolla, Morena Rial le habría prometido a su círculo íntimo que volvería a vivir a Buenos Aires para iniciar una nueva vida, lejos de la “mala junta” que la rodeaba en Córdoba.