Revelan más datos del escandaloso pasado del padre del segundo hijo de Morena Rial

Matías Ogas, el padre de Amadeo, habló en A la tarde, con Luis Ventura, negó conocer que Morena se dedicaba a robar casas con sus amigos y dejó que no tiene vínculo con la banda que asaltó en modalidad 'escruche' dos casas en enero pasado. “No tengo nada que ver con la gente que está prófuga. Yo no robo. Yo entreno y me dedico a prepararme para pelear”, contó.