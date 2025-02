Fotos: cómo era la casa donde vivía Morena Rial antes de caer presa

Y, también, agregó: “ Esto queda en Cerrito al 520, pleno centro porteño. En la ciudad de Buenos Aires. Acá allanaron y no encontraron nada de interés”. “Es un departamento temporal. Ella no tiene domicilio fijo ”, apuntó Salerno, con el objetivo de completar la información sobre el tema.

casa morena rial.png Casa de Morena Rial en Buenos Aires. Foto: Desayuno Americano, América TV.

Por último, en el mismo programa comentaron que, según el abogado Alejandro Cipolla, Morena Rial le habría prometido a su círculo íntimo que volvería a vivir a Buenos Aires para iniciar una nueva vida, lejos de la “mala junta” que la rodeaba en Córdoba.

Jorge Rial habló tras la excarcelación de Morena y contó que siente: "No se me va a ir"

Morena, la hija menor del reconocido periodista Jorge Rial, es más conocida a nivel mediático por sus variados escándalos que por ser la hija de. Tras haber estado vinculada con varios hechos delictivos en el último tiempo, ahora nuevamente fue detenida tras una investigación judicial que la vinculó con una banda y en la cual fue implicada en un robo.

En medio de toda la controversia, la joven influencer volvió rápidamente a ser uno de los nombres más mencionados en las redes sociales y en los programas y medios de chimentos a causa de su nuevo escándalo y todo lo que sucede alrededor, y en las últimas horas fue excarcelada y el que habló al respecto fue su papá.

JORGE.RIAL.jpg Jorge Rial y Morena, en los buenos tiempos de la relación padre-hija.

Morena Rial salió finalmente de la cárcel después de una semana de detención. Su libertad llegó en la noche del jueves, luego de una excarcelación extraordinaria que fue gestionada por su ex representante, Cristian Manzanelli.

Tras varios días de angustia y especulaciones, lo primero que hizo Morena al ser liberada fue reunirse con su hijo de 4 meses, Amadeo, con quien había estado separada durante toda su estadía en la Comisaría de San Isidro. Y el responsable de entregarle a su hijo fue el propio abuelo de Amadeo, Jorge Rial.

Visiblemente cansado y afectado por los últimos días de incertidumbre, Jorge Rial habló brevemente con la prensa. Cuando le preguntaron sobre si había aceptado las disculpas de Morena Rial, su respuesta fue sincera y conmovedora: “Es mi hija. ¿Cómo no voy a perdonarla?”.

Sin embargo, continuó: “No quita que no se me va a ir la vergüenza ni lo mal que la pasé en estos días. Igual, Morena no necesita mi perdón, en todo caso tiene que buscar el perdón de las personas a las que dañó haciendo lo que hizo”.

De esta manera, a pesar de las dificultades que atraviesa su familia, Jorge Rial se mostró decidido a apoyar a su hija, aunque dejó en claro que el camino hacia la sanación y la reparación de los daños causados está lejos de ser fácil. La situación continúa siendo delicada, pero la prioridad para todos parece ser el bienestar de Morena Rial y de su hijo, que por fin puede abrazar a su madre.