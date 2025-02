El emotivo mensaje del Papa Francisco en medio de su crítico estado de salud

“En estos días me han llegado muchos mensajes de afecto y me han impresionado especialmente las cartas y los dibujos de los niños”, agregó y remarcó: “¡Gracias por esta cercanía y por las oraciones de consuelo que he recibido de todo el mundo!”.

Rezan por el Papa Francisco..jpg El Papa Francisco les pidió a los fieles de todo el mundo que recen por él, mediante un mensaje que se leyó este domingo en el Vaticano.

También solicitó: “Encomiendo a todos a la intercesión de María y les pido que recen por mí”.

Por otra parte, habló sobre el conflicto bélico entre Rusia y Ucrania: “Se cumple el tercer aniversario de la guerra a gran escala contra Ucrania: un aniversario doloroso y vergonzoso para toda la humanidad!”, afirmó.

“Mientras renuevo mi cercanía al pueblo ucraniano mártir, los invito a recordar a las víctimas de todos los conflictos armados y a rezar por el don de la paz en Palestina, en Israel y en todo Medio Oriente, en Myanmar, en Kivu y en Sudán”, sumó.

Por último, el sumo pontífice le envió un mensaje a los diáconos, habló sobre la importancia del perdón y su trabajo dentro de la Iglesia, con ocasión del Jubileo de los Diáconos, celebrado por el arzobispo Rino Fisichella, pro-prefecto del Dicasterio para la Evangelización y delegado del Pontífice para la organización del Año Santo.

Durante la liturgia, monseñor Fisichella también ofició en nombre del papa la ordenación de 23 nuevos diáconos: tres italianos, tres mexicanos, tres españoles, seis colombianos, tres estadounidenses, dos polacos, un francés y dos brasileños.

El Papa Francisco en estado crítico

El estado de salud del papa Francisco continúa "crítico" y causa preocupación entre los feligreses a nivel mundial. El último parte de salud da cuenta que sigue en estado crítico tras sufrir una crisis respiratoria asmática prolongada, por lo que requirió la aplicación de alto flujo de oxígeno.

También, según informó el último boletín médico difundido por la Sala de Prensa del Vaticano, los análisis de sangre revelaron trombocitopenia, asociada a una anemia, lo que llevó a los médicos a administrarle transfusiones de sangre.

El Santo Padre permaneció atento, aunque con mayores dolores que el día anterior, y pasó la jornada en su sillón. Sin embargo, el parte médico advierte que, por el momento, el pronóstico sigue siendo reservado.

El Pontífice, de 87 años, se encuentra internado en el hospital Gemelli de Roma, donde recibe tratamiento intensivo. La situación genera gran preocupación en el Vaticano, mientras se mantiene la expectativa por su evolución en las próximas horas.

"El estado del Santo Padre sigue siendo crítico, por lo que, como se explicó ayer, el Papa no está fuera de peligro”, informaron en la tarde de este sábado desde la Oficina de Prensa de la Santa Sede.