La próxima etapa del plan económico: eliminar "los vales de caja" del BCRA

La primera es que el programa del gobierno prevé tomar deuda para cancelar las Letras Intransferibles del Banco Central y la otra, aunque de menor probabilidad, no descartó sacarle tres ceros al peso.

Sacar los “vales de caja”

Pero vamos por parte. ¿Qué son las Letras Intransferibles del Banco Central? Son el equivalente a un “vale de caja”. Son pagarés a 10 años en dólares firmados por el Tesoro de la Nación al Banco Central. La finalidad es sacarle dólares de las reservas. Es una deuda del gobierno con el BCRA, y por eso la entidad lo contabiliza en su balance como un activo, un crédito a cobrar. Pero hasta ahora en cada vencimiento no se restituyó ni un solo dólar. Se ha optado por la refinanciación.

Contablemente el BCRA lo registra como un activo en dólares. Un crédito a cobrar que en realidad no vale nada. Es como hacerse trampa jugando al solitario. Gastarse la plata del bolsillo izquierdo y plantearle al bolsillo que le debe dinero. En un rapto de mayor delirio, Milei consideraba que el BCRA podía emitir nuevos bonos en el mercado calzados contra la promesa de pago de esas letras y así conseguir unos u$s35.000 para su plan dolarizador.

milei.jpg

Ya se olvidó de eso: ahora quiere cancelarlas. “Tenemos un programa para repagar deuda del principal acreedor del Tesoro nacional que es el Banco Central”, confirmó ante los asistentes al encuentro en Washington. Milei acusó que los gobiernos anteriores “se robaban las reservas que respaldaban ese pasivo llamado pesos”. La explicación del primer mandatario es que mientras ese activo de baja calidad se mantenga en el balance del BCRA la desconfianza del mercado seguirá, lo que se traducirá en una potencial tasa de inflación mayor en el futuro.

La decisión tendría coherencia con otra medida tomada en 2024, que fue pasarle al Tesoro de la Nación la deuda de los pasivos monetarios del Banco Central, bajo la explicación de que esa deuda se había originado en el déficit fiscal de gobierno anteriores, que recurrían a la emisión para financiarse.

Una cuestión a tener en cuenta: las autoridades del FMI no tienen seguridad de que una vez que le presten el dinero al Tesoro y este cancele las letras, no se usen los dólares para financiar una corrida contra el peso.

Limpiar al BCRA

En rigor, parece ser que las acciones del verdadero cerebro de la economía, el ministro Luis Caputo, se dirigen a limpiar lo más posible el balance del Banco Central, devolviendo la basura al Tesoro. Digamos: dejar en el bolsillo izquierdo el dinero, y en el derecho las deudas.

Puede parecer una zoncera, tratándose del mismo Estado argentino, pero desde el punto de vista jurídico son dos cosas diferentes. Por caso, las reservas del BCRA no son embargables en el exterior por si la deuda es del Tesoro.

No está mal, en cierto modo, que el gobierno nacional ponga orden en el balance del Banco Central: en definitiva, es que si esa entidad estuviera ordenada y sólida, combinado con superávit fiscal, debería ser razón para asegurar estabilidad de precios. Por lo menos, desde el punto de vista de los economistas monetaristas.

A cuánto asciende la deuda en “vales”

Según indica en su último balance semanal el Banco Central, en su activo cuenta con el equivalente a unos u$s24.000 millones en letras intransferibles. El origen de ello se remonta a 2010, cuando era presidente del BCRA Martín Redrado. En ese momento la presidenta era Cristina Fernández, quien le había ordenado entregar dólares de las reservas, abundantes gracias al período de soja cara. Es de recordar que el economista se negó y fue echado del cargo.

balance.png

Por el lado del Tesoro Nacional: De acuerdo con datos oficiales, en el primer mes del año 2025, el stock de deuda bruta ascendió a un monto total equivalente a u$s467.788 millones, de los cuales u$s465.368 millones se encuentra en situación de pago normal. En el mismo mes del 2024 el stock de deuda bruta era de u$s381.272 millones, de los cuales u$s378.837 millones se encuentraba en situación de pago normal. Es decir, en un año la deuda del Tesoro Nacional creció u$s86.516 millones, el 22%.

La duda está en si Javier Milei y Luis Caputo podrán convencer al mercado de que el Tesoro puede refinanciar toda la deuda que le va a ir cayendo, en caso de que puedan “limpiar” el Balance del BCRA. Si el mercado de bonos sigue cerrado con un riesgo país arriba de los 700 puntos, la deuda es inmanejable sea esta poca o mucha.

Sacarle tres ceros al peso

La otra pata de lo que dejó el discurso de Milei en el BID es que no descartó quitarle ceros al peso. Es de imaginar que si el Banco Central pudiera estabilizar el valor del dólar oficial en los actuales niveles, luego de un levantamiento del cepo la relación con el peso sería de 1 a 3.

“En Argentina ya la quitamos 13 ceros a la moneda y destrozamos 5 signos monetarios. Podríamos quitarle 3 ceros mas, pero llega un momento en que no se puede mas”, dijo Milei.

Es de recordar que cuando el ex ministro de Economía, Domingo Cavallo, anunció el plan de convertibilidad en abril de 1991, la relación del peso con el dólar era de 10.000 a 1. Le sacaron cuatro ceros. Y también, previamente, se había hecho una “limpieza” del BCRA con el plan Bonex, que consistió en eliminar el pasivo de la entidad entregando al sistema financiero bonos en dólares a 10 años. Las personas que tenían depósitos a plazo fijo no pudieron sacar su dinero. A cambio le dieron un titulo de deuda del Banco Central, que se pagó. Solo los que pudieron “aguantarlo” hasta el final no perdieron dinero.