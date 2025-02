El diputado Esteban Paulón habló del juicio político: "La estafa no hubiera sido posible sin Javier Milei"

Respecto a la responsabilidad de Javier Milei, aseguró que la estafa "no hubiera sido posible sin la participación protagónica del Presidente, porque claramente él como economista y presidente de un país, con su influencia a nivel nacional e internacional, utilizó todo ese prestigio para promocionar algo que terminó siendo una estafa".

javier milei preocupado 1200.jpg

Por otro lado, aseguró que "la otra víctima, o el otro aspecto donde pega muy fuerte el efecto de esto, es en la reputación, en la credibilidad y en la palabra del presidente y en ella la de todo un país".

"Javier Milei ha hecho un daño muy grave a la palabra presidencial, al prestigio y a la credibilidad argentina en el mundo. Lo hemos visto el fin de semana en otras periodísticas. Lo veremos seguramente esta semana ya con la operación a pleno de los distintos mercados. A partir de la comisión de un primer delito, que es la violación del artículo 2 de la ley de ética pública, donde el presidente al promocionar una propuesta de inversión privada, está violando lo que mandata el artículo 2 de esa ley", marcó.

Qué dijo el diputado Paulón sobre la entrevista de Milei

Paulón también hizo referencia a la entrevista de Milei con Jonatan Viale. "En la entrevista, lamentablemente una conversación amistosa más que una entrevista, porque no hubo una repregunta, por ejemplo, cuando él dice que efectivamente a los tres minutos de lanzada, de lanzar él, que no es que repostea contenido de otro usuario, sino que él comunica el contrato, la consigna, el mail de contacto, el Google Form, etcétera... ¿De dónde saco esa información? ¿Quién sacó esa información que estaba publicada? Él genera la información, eso es lo que no puedo explicar Milei".

En este sentido, marcó que "es un hecho que creo que a todas luces hay coincidencia de que constituye ya un delito, que es una falta a la ley de ética pública".

No conforme con eso, Paulón indicó que "de ese delito pueden venir derivados otros. Habrá que ver en qué condiciones el Presidente toma esa decisión, cómo le llegó la información, por qué él fue el primero que lo promocionó, si alguien de su entorno o él mismo se han beneficiado con alguna parte de los beneficios económicos que dio a un pequeño grupo de personas de esto, las vinculaciones que aparecen ahora de Novelli, obviamente de los socios internacionales, etcétera... Todo eso tiene que investigar la justicia ahora".

Paulon-DEF--1024x481.jpg

Paulón destacó que "durante el fin de semana las explicaciones del gobierno fueron muy frágiles, incluso una propuesta insólita en nombre de la transparencia, auto investigarse. Muy transparente uno mismo investigarse y determinar si ha cometido en un delito. Yo pensé que en la República había distintos poderes para eso".

Además, sumó que "no conforme con todo esto el presidente, en lugar de dar una conferencia de prensa, de dar una explicación de cara a la sociedad o de concurrir al propio Congreso para poder dar explicaciones de lo que había ocurrido con todo este episodio de Libra, decide dar un reportaje anoche que la verdad que es un reportaje muy complicado. Primero porque el presidente incurre en diversas contradicciones y mentiras. Cuando el presidente dice 'yo a los tres minutos postée porque me enteré de la información y la quise compartir porque soy un tecno fanático', ¿nos está mintiendo la cara? ¿De dónde saco esa información? ¿Cómo sabía que era eso? ¿Por qué él pudo difundir, cuando nadie tenía la información, hasta el código para acceder al contrato que permitía facilitar esa inversión? Todos esos datos el presidente no los puede explicar, no tiene forma de explicarlo y es la admisión indirecta del delito".

Críticas a Caputo

Paulón habló también del "error técnico" que se conoció luego de la emisión de la entrevista, "este fragmento en el cual la entrevista es intervenida por el monotributista, fantasma del Kremlin, fantasma de la Rosada, Santiago Caputo, que no sabemos si no participó en las negociaciones por todo esto de las cripto, porque como no es funcionario público formal, a pesar de que tiene despacho al lado del presidente, él no tiene obligación de informar si ha estado o no en algunas de esas reuniones que están registradas... Bueno, aparece Santiago Caputo, en una escena donde terminan admitiendo que el Gobierno espera de la mano del ministro de Justicia intervenir la causa, hoy está en el juzgado de Servini".

"Todo este combo que no trae más que dudas, incertidumbres, deterioro constante de la palabra presidencial y por tanto deterioro de la confianza del mundo hacia la Argentina, tiene una sola salida institucional: es que el Presidente venga a la Comisión de Juicio Político a dar las explicaciones, a ejercer su derecho a defensa".

CAPUTO VIALE.jpg

En este sentido, aseguró que "iniciar un proceso de juicio político no quiere decir que se destituya a nadie, porque no es previamente culpable nadie que pase por la Comisión de Juicio Político. Quiere decir que es una herramienta constitucional de investigación que está conformada, que tiene sus miembros nombrados, que debe completar el nombramiento de sus autoridades aún. Eso lo puede hacer el presidente Martín Menem rápidamente".

"Yo entiendo los legisladores que de buena voluntad plantean comisiones investigadoras, plantean que hay que esperar a ver cómo avanza la justicia. Una comisión investigadora en la Cámara, si estuvieran los votos, no sale aprobada antes de abril-mayo, como dos meses. Esto va a tener efecto hoy. Tuvo efecto ayer con la caída del 7% del Merval. Va a tener efecto hoy seguramente con turbulencias en los mercados internacionales, con presiones devaluatorias", añadió.

La comisión de Juicio Político

"La comisión está conformada. Lo único que falta es que se terminen de designar por resolución las autoridades. Eso quedó pendiente. Una vez convocadas las autoridades, la Comisión de Juicio Político puede abocarse incluso en extraordinarias a brindar el espacio institucional para que el presidente de las explicaciones. Si no tiene nada que ocultar no va a tener ningún problema".

"Nosotros lo que estamos planteando es que en ese marco de la comisión, venga la Comisión Nacional de Valores, la UIF, la Oficina Anticorrupción, puedan estar los distintos funcionarios, no solo el presidente, Karina Milei, Santiago Caputo, Manuel Adorni, que ha estado participando en varias de las reuniones, puedan dar cuenta y puedan dar explicaciones de lo que ha ocurrido y a partir de allí obviamente continuará un proceso investigativo. Si hay elementos para avanzar en una acusación, se conformará un dictamen de acusación y si no hay elementos, habremos permitido que el presidente pudiera despejar las serias dudas que existen hoy sobre en qué condiciones se dio todo el tema de la operatoria del token cripto $LIBRA".