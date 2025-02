Javier Milei busca despegarse del escándalo de la estafa cripto: "Yo no lo promocioné"

En diálogo con Jonatan Viale, por TN, el mandatario nacional afirmó: “Obré de buena fe y me comí un cachetazo”. Sin embargo, minimizó la situación y remarcó que "el Estado no perdió plata".

El jefe de Estado minimizó la magnitud de la estafa y aseguró que "había muchísimos bots, en el mejor de los casos se trata de 5.000 personas" y agregó que "la chance de que haya argentinos es muy remota". En otro pasaje, comentó, estimó: " Como mucho serán cuatro o cinco" ; "la gran mayoría de los inversores son chinos y estadounidenses“, afirmó, y sostuvo: "Este episodio no daña mi credibilidad en el mundo".

Embed "Había muchísimos bots, no son 44.000 personas de ninguna manera"



Javier Milei desmintió el número de afectados por el caso $LIBRA, consideró que "en el mejor de los escenarios son 5.000 personas" y afirmó: "Las chances de que haya argentinos son muy remotas". pic.twitter.com/DmeDTp3EPt — Corta (@somoscorta) February 17, 2025

Sobre el motivo por el cual publicó el tuit el viernes por la noche, argumentó: “Difundí esto como difundo cientos de cosas. Mi tuit es tres minutos después de la creación de la moneda porque soy un fanático de estas cosas y me enteré. Son traders de volatilidad que sabían lo que estaban haciendo”.

“Va a caer la espuma y la evidencia va a quedar clara. Están nerviosos, saben que las encuestas les dan muy abajo. Saben que la economía está en recuperación”, vociferó Javier Milei al ser consultado por la postura de la oposición y su pedido de Juicio Político. "En medio del proceso electoral, la economía va a estar creciendo un 7% y la inflación va a estar en un 1%", afirmó.

Por qué difundió la estafa

Por otra parte, Milei descartó haber recibido dinero por la promoción de la criptomoneda y desestimó la posibilidad de que alguien de su entorno se haya beneficiado con la estafa: “No creo que haya nadie involucrado. No desconfío de nadie del equipo”. “Si la Justicia determina que sí, va a rodar la guillotina”, aclaró.

Sobre su relación con Hayden Mark Davis, el creador de la criptomoneda Libra, en octubre de 2024 en la Casa Rosada, contó: “Me hizo la propuesta de armar una estructura para que se financie a emprendedores que por una cuestión de informalidad no tienen que financiarse. Cuando se hizo público lo de Libra, yo le di difusión”. “El tuit está planteado en ese formato, difundiendo esto, para los argentinos que no tienen financiamiento, para que se financie esto para proyectos de emprendedores”, siguió.

Al mismo tiempo, explicó por qué fijo el tuit durante varias horas y luego lo borró: “Empezaron a decir que me hackearon la cuenta. Fijé el tuit para reiterar que el que había tuiteado fui yo. Pero ahí se empiezan a generar comentarios negativos. Ante la duda, lo saqué. Pero yo nunca borro tuits, entonces, ante la duda, lo oculté”.

Embed "No lo promocioné, lo difundí"



Luego del escándalo por la criptomoneda $LIBRA, Javier Milei remarcó "que el Estado no jugó ningún rol", sostuvo que "es un problema entre privados" y sentenció: "Los que participaron lo hicieron voluntariamente".https://t.co/UgSv4IWAKt pic.twitter.com/vrSeQlLNl8 — Corta (@somoscorta) February 17, 2025

"Si vos vas al casino y perdés plata, ¿cuál es el reclamo?", ejemplificó Milei y aseguró que los estafados "lo hicieron voluntariamente" y sin ninguna participación del Estado. "Yo no lo promocioné, yo lo difundí", se justificó ante la pregunta del entrevistador sobre si estuvo bien su accionar.

La "autocrítica"

Lejos de realizar una autocrítica aguda sobre su accionar en las redes sociales y la difusión de la estafa cripto, la reflexión de Milei fue por otro lado: "Tengo que levantar los filtros, no puede ser tan fácil llegar a mí. Yo creí que tenía que ser el mismo de siempre".

Embed "Tengo que levantar murallas y que sea más difícil llegar a mí"



Tras el escándalo por la criptomoneda $LIBRA, Javier Milei sostuvo que, luego de asumir su mandato, "tenía la misma accesibilidad que cuando no era presidente" y afirmó: "Tengo que levantar los filtros". pic.twitter.com/WCTuE3PIlr — Corta (@somoscorta) February 17, 2025

Milei y su enfrentamiento con los artistas

Al ser consultado por la tensa relación que mantiene con cantantes como Lali Espósito, María Becerra y Ciro Martínez, el presidente aseguró que no tiene nada contra los artistas. "Festejo el arte, de hecho, yo tuve una banda de Rock, yo no tengo nada contra los artistas. Lo que yo digo es que si vos sos artistas, vos vivís de ofrecer tu producto, que es servir al prójimo con un bien de mejor calidad o mejor precio. Ahora, si vos para vivir del arte necesitas subsidios del Estado, vos no sos un artista, sos un empleado público", sentenció.

Además, calificó a los cantantes como instrumento de propaganda política y continúo descalificando tanto a Lali como a María Becerra, justificando sus dichos en que ambas participaron de fiestas populares, organizadas para que sean libres y gratuitas para la población. "En el caso de la chica BCRA (juego de palabras para insultar a la joven artista), el problema adicional es que miente, por lo de los incendios. Hubo una acción conjunta entre el Estado Nacional y los lugares donde hubo fuego y no solo eso, sino que además se puso dinero para financiar a aquellas personas que perdieron la casa. Entonces, te agarro mintiendo y te expongo", sostuvo.